Reconnaissant envers ses 10 000 employés, il offre à leurs familles un week-end à Disney World

PDG de Citadel, un fonds d’investissement alternatif américain, Kenneth Griffin a célébré les 32 ans de son entreprise en offrant un fabuleux cadeau à ses 10 000 employés : un week-end à Disney World et un concert de Coldplay.

Il y a des patrons qui savent se montrer généreux, très généreux même. C’est ce qu’ont pu constater les 10 000 salariés de l’entreprise Citadel, qui fêtait récemment ses 32 ans d’existence.

Afin de célébrer cela, le fondateur et PDG de l’entreprise, Ken Griffin, a décidé de récompenser tous ses employés.

Comment ? En leur offrant, ainsi qu’à leurs familles, un week-end de 3 jours à Disney World. Rien que ça !

Et autant dire qu’ils en ont bien profité comme on a pu le voir sur différentes vidéos publiées sur TikTok de la part des employés.

Un week-end à Disney World et un concert de Coldplay comme cadeaux

En plus de ce week-end de 3 jours, ils ont aussi pu assister à un concert de Coldplay, l’un des groupes préférés de leur patron, mais aussi de Carly Rae Jepsen et Diplo. Sans oublier l’accès à tous les différents parcs de Disney World, la restauration et les services de leur hôtel.

Une des employées a qualifié ce week-end de “meilleur week-end” auquel elle n’a jamais assisté, tandis qu’une autre a dit que Citadel avait gagné le prix du “week-end d’entreprise de l’année”.

Ken Griffin, dont la fortune est estimée à 32 milliards d’euros, avait assuré le déplacement de ses employés travaillant à New York, Houston, Paris et Zurich. Il a affirmé que ses employés basés en Asie auront le droit au même type de cadeau l’année prochaine.

Présent à la fête, le PDG voulait tout simplement remercier tous ses employés pour le succès de sa boîte : “Nous avons construit l’équipe la plus extraordinaire, non seulement de notre histoire, mais aussi de l’histoire de la finance” se réjouit-il.

En plus d’être généreux envers ses employés, il a fait don d’un milliard et demi de dollars aux arts, à l’éducation et à la cause médicale selon le New York Post.