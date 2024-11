Ne jetez pas vos vieilles cassettes Disney, vous pouvez les revendre jusqu'à... 14 000 euros !

Vous envisagez de vous débarrasser des vieilles cassettes Disney qui traînent dans vos placards ? Au lieu de les jeter, pensez à les revendre : certaines d’entre elles peuvent valoir une petite fortune.

Dans les années 1980, nous utilisions des magnétoscopes pour visionner des films, des dessins animés et enregistrer des émissions qui passaient à la télévision pour les revoir plus tard. Au fil du temps, les magnétoscopes ont été remplacés par les lecteurs DVD, puis les plateformes de streaming comme Netflix et Disney+. Côté musique, les cassettes audio existaient également, et il est recommandé de ne pas les jeter car le walkman est de retour.

Crédit photo : iStock

Aujourd’hui, nous n’utilisons pratiquement plus de magnétoscopes pour regarder nos films et dessins animés préférés. Ainsi, les cassettes se retrouvent au placard. Plutôt que de les jeter, sachez qu’il est possible de les revendre à prix d’or. C’est le cas de certaines cassettes Disney qui peuvent valoir une petite fortune !

À quel prix revendre ses cassettes Disney ?

Considérées comme vintage, les cassettes Disney sont très populaires chez les collectionneurs. Pour cette raison, elles peuvent être revendues sur les plateformes de vente, comme eBay. Selon le Journal du Geek, sur ce site, il est en effet possible de trouver des copies de Peter Pan pour 1 000 euros, La Petite Sirène pour 2 000 euros, La Belle et la Bête pour 8 000 euros et jusqu’à 14 000 euros pour une copie de Mulan datant de 1999.

Crédit photo : eBay

Pour revendre vos cassettes à ces prix, elles doivent appartenir à la collection Black Diamonds, une collection éditée par Disney entre 1984 et 1993. Ces cassettes sont très rares, raison pour laquelle elles se vendent si cher.

Pour savoir si vos cassettes valent de l’or, vous devez donc vérifier si elles sont estampillées du logo Black Diamond. Les premiers tirages, les éditions limitées et les cassettes encore sous emballage sont également très recherchées par les collectionneurs. Si vous avez l’un de ces trésors dans vos placards, n’hésitez pas et postez une annonce sur eBay. Qui sait ? Vous pourriez peut-être revendre votre vieille cassette à plusieurs milliers d’euros.