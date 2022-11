Son patron réalise son « rêve le plus fou » en lui offrant une... maison

Un chef d’entreprise a récemment offert une maison à l’une de ses salariées à l’issue d’une loterie organisée au sein de sa société.

Un patron généreux qui offre une maison à l’une de ses employées. L’histoire, hautement improbable, semble trop belle pour être vraie, comme tout droit sortie d’un téléfilm dégoulinant de bons sentiments. Mais c’est pourtant ce que vient de vivre une habitante de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire).

Une certaine Christel, salariée d’une entreprise de transports, a en effet reçu en cadeau une maison de la part de son chef qui a exaucé son « rêve le plus fou ».

Son patron réalise son rêve: une employée Chalonnaise gagne une maison https://t.co/zMum8iTXow — Le Progrès (@Le_Progres) November 16, 2022

Elle se voit offrir une maison par son patron

Cette incroyable histoire commence le 5 septembre dernier, racontent nos confrères du Progrès.

Ce jour-là, Jean-Alexandre Manchès, PDG de l’entreprise BMV implantée à Saint-Priest (Rhône), entreprend de visiter la quarantaine de sites qu’il possède en France et en Allemagne, à l’occasion du 120e anniversaire de sa société fondée en 1902.

L’idée est alors d’aller à la rencontre de tous les employés afin de connaître leurs aspirations et leurs envies.

« On a pris un camion pour visiter chaque site. Nous avions deux urnes, l’une pour que chacun des 1 100 salariés se projette dans 120 ans et l’autre pour qu’ils écrivent leur rêve le plus fou » avec la promesse d’en réaliser deux à l’issue d’une grande loterie, explique ainsi Jean-Alexandre Manchès.

Avec cette initiative pour le moins originale, ce dernier souhaitait perpétuer « les valeurs familiales » qui ont toujours été véhiculées par son entreprise.

« On sait que chaque centime compte mais on n’a fixé aucune limite. Nous voulions montrer que les choses, qui nous semblent inatteignables, peuvent parfois se concrétiser », précise l’homme âgé de 41 ans.

« Le secteur des transports et logistique est essentiel dans le fonctionnement du pays. Pendant le confinement, nous avons continué d’assurer les livraisons de masques, vaccins ou produits médicaux. De l’extérieur, c’est un métier qui n’est pas sexy pourtant, il est essentiel. Je souhaite faire prendre conscience aux collaborateurs de l’importance de leur métier dont ils peuvent être fiers », poursuit Jean-Alexandre Manchès.

Crédit photo : Istock

Après avoir recensé les rêves de chacun des salariés, l’entreprise a donc organisé un grand tirage au sort qui a souri à deux gagnants, dont Christel, laquelle a toujours beaucoup de mal à y croire, tant le dénouement de la loterie lui paraît « irréel ».

« Au début, je pensais écrire un voyage au Canada et puis je me suis ravisée. Je me suis dit ‘Soyons fous’. Mon rêve ultime, celui qui me tenait le plus à cœur, était d’accéder à la propriété car la vie a fait que je n’ai jamais pu m’offrir une maison », confie l’heureuse élue, âgée de 58 ans.

« Depuis l’épidémie du Covid-19, je rêvais simplement d’avoir un petit bout de jardin pour être en contact avec la nature tous les jours. Je ne peux pas vivre ailleurs qu’en extérieur. Mais je ne pensais tellement pas être tirée au sort », poursuit Christel qui confesse être encore « sur un petit nuage ».

Depuis, elle n’a de cesse d’exprimer sa reconnaissance envers Jean-Alexandre Manchès, pour ce cadeau complètement fou.

Merci patron !