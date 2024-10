Ce problème de maths destiné aux enfants de 6 ans rend les parents complètement fous

Sur Reddit, un parent d’élève a partagé un problème de maths que son enfant de six ans devait résoudre. Seulement voilà, l’énigme semble être tout aussi difficile pour les adultes. Et vous, auriez-vous la solution ?

Quand vos enfants ont des devoirs de mathématiques, vous êtes susceptibles de pouvoir les aider si jamais les problèmes à résoudre sont trop compliqués. Cependant, il arrive que, parfois, ces problèmes soient un véritable casse-tête même pour les adultes. C’est le cas de ce parent d’élève américain qui a décidé de solliciter l’aide du réseau social Reddit.

Sur la plateforme, il a souligné la complexité d’un problème mathématique que son enfant âgé de six ans devait résoudre. Complètement confus, il a cherché de l’aide en ligne mais il s’est avéré que le problème en a déconcerté plus d’un.

Le problème en question était présenté sous cet intitulé : “Danny a fait tomber de la peinture sur son livre”. En dessous, on y trouve une tache de peinture avec la mention “most” qui signifie “le plus”. Encore en dessous, on y voit 16 pommes alignées en deux rangées de huit avec la mention “least” qui signifie “le moins”.

La question du problème était seulement : “Combien de pommes peuvent être recouvertes par la peinture ? Il ne peut y en avoir plus de 20”. À vos neurones !

Crédit photo : Reddit / FeelMyXerath

Face à la question, de nombreux adultes sont restés complètement perplexes. Certains pensaient même que l’énigme n’était pas complète sur l’image quand d’autres pensaient avoir un semblant de réponse.

Par exemple, certains internautes pensent que la réponse est “zéro” car Danny a laissé tomber la peinture sur son livre et non sur les pommes. Ça c’est pour la lecture exclusivement basée sur l’image que l’on voit. D’autres se demandaient s’il y avait des pommes cachées sous la tache de peinture, laissant penser qu’il y avait, au plus, 4 pommes tachées et au minimum zéro.

Crédit photo : D.R.

L’intitulé de l’énigme fait aussi débat

Un autre internaute a suggéré qu’il fallait plutôt se baser sur les indications “le plus” et “le moins”. Pour que le groupe de 16 pommes soit mentionné comme “le moins”, cela veut dire que la réponse se trouve au-delà de 16, mais sans dépasser 20. Ainsi, la réponse serait un nombre entre 17 et 20. En réalité, l’élève est surtout amené à choisir entre “le moins” ou “le plus”, l’illustration étant plus superflue :

“Je peux me tromper, mais je crois que l'élève doit encercler soit « le plus », soit « le moins » comme mot approprié correspondant à la phrase ci-dessous. Autrement dit, « La phrase ci-dessous décrit-elle une situation où vous utiliseriez le plus ou le moins ? ». L'image n'est qu'une illustration qui n'est pas destinée à être utilisée pour résoudre le problème, et les instructions ne sont pas du tout claires.”

Crédit photo : Universal Pictures

Une autre personne a approuvé cette explication, précisant qu’il s’agissait même de la réponse la plus évidente :

“Danny a laissé tomber de la peinture sur son livre, nous ne savons donc pas combien de pommes il avait, mais nous savons qu'il ne peut pas en avoir plus de 20. Nous savons également que le nombre de pommes cachées par la peinture sera supérieur au nombre de pommes que nous pouvons encore voir (qui est de 16). Par conséquent, le « plus » de pommes que Danny peut avoir est un nombre compris entre 16 et 20. La réponse doit donc être 17, 18, 19 ou 20.”

Néanmoins, même celles et ceux qui pensent avoir trouvé la bonne réponse, tous s’accordent à dire que l’intitulé du problème n’est pas clair du tout.