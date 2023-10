Test de QI : seuls peu de gens savent résoudre ce problème mathématique de niveau collège

Les problèmes mathématiques, très peu pour vous ? Rassurez-vous, celui-ci est à la portée de tous. En prenant tout le temps qu’il vous faudra, testez votre QI en tentant de résoudre cette énigme.

Entre deux réunions ou à la pause café, dans les transports en commun ou à la caisse d’un magasin, il est bon de faire travailler ses méninges. Non pas pour vous épuiser encore plus, mais parce que certains jeux dont les internautes raffolent sur le net possèdent des vertus relaxantes à l’instar des casse-têtes, des puzzles et des énigmes. L’idéal après chaque séance de travail pour se détendre et retrouver son chez soi apaisé.

Selon votre niveau (amateur, débutant ou confirmé), il existe plusieurs paliers. Mais le plus amusant, c’est de tous les tester afin d’évaluer vos capacité cognitives et de tester vos compétences dans un domaine (réflexion, logique…).

Aujourd’hui, c’est un problème de mathématiques que l’on vous propose de résoudre. Mais avant que vous ne hurliez d’horreur, laissez-nous vous dire que ce problème est une question d’examen qui a été posée à l’université. Puis, ce même problème est devenu viral sur le net, où beaucoup d’internautes se sont prêtés au jeu.

Vous allez voir, inutile d’avoir fait des études en mathématiques pour s’en sortir.

Test votre QI avec ce problème mathématique

Si vous êtes fan d’énigmes ou de problèmes à chiffres, ce test de QI est fait pour vous. Si ce n’est pas le cas, essayez tout de même, vous pourriez être surpris du résultat.

Dans ce test, il faut deviner, à l’aide d’un calcul à trous, la valeur d’une pomme et d’un orange. En décodant l’équation mathématique à trous, vous serez en mesure de trouver la valeur de la pomme et de l’orange. Et cette fois-ci, il n’y a pas de temps imparti.

À vous de jouer !

Vous avez trouvé ? On vous donne la solution plus bas.

Concernant la valeur de la première ligne, il fallait trouver : (3x3) + (8x5) = 9 + 40 = 49

Concernant la valeur de la seconde ligne, il fallait trouver : (2x3) + (4x5) = 6 + 20 = 26

Quant à la troisième ligne, il fallait logiquement en déduire : 3 + 5 = 8. Ce qui signifie que la pomme a une valeur de 3 tandis que l’orange a une valeur de 5.

En trouvant ces valeurs, vous étiez capables de trouver la solution à l’équation.