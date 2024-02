La France fait partie des 5 pays les plus endettés du monde, un record inquiétant

Ils ont beau faire partie des pays les plus riches du monde, ils font aussi partie des pays les plus endettés. Et devinez quoi ? La France fait partie de cet inquiétant classement !

C’est fou à quel point la roue peut tourner ! Prenez la Grèce par exemple ! Englué dans une crise gravissime en 2009 (merci les JO pour les travaux), le pays hellène confirme, depuis deux ans, son regain économique. Il y a donc des solutions, certes radicales au niveau national, pour sortir de la crise. Si on en croit le Fonds monétaire international, la majorité des pays du monde aurait “des niveaux de surendettement notables, sinon élevés”.

Parmi ces pays, on retrouve paradoxalement les plus développés, les plus riches et les plus influents sur le plan économique. Et pourtant, ils font partie des pays les plus endettés ! En réalité, ce classement prend en compte la dette extérieure, composée de la dette publique, mais également de la dette privée, qui concerne les entreprises implantées dans le pays.

En cinquième position de ce classement, on retrouve… la France ! Cher pays de notre enfance, la France a accumulé près de 3 300 milliards de dollars de dette extérieure, ce qui représente 112,5% du PIB (produit intérieur brut), depuis le 30 juin 2023. Une dette principalement impactée par la dette publique qui s’élève à hauteur de plus de 3 000 milliards de dollars.

Crédit photo : iStock

En quatrième position se trouvent les Pays-Bas ! Au mois de décembre 2022, la nation néerlandaise possédait une dette extérieure de 3 790 milliards de dollars, soit environ 381% du PIB national, soit un montant de 215,569 dollars par habitant. Ce qui est énorme pour un si petit pays.

Toujours plus de dettes !

En troisième position, direction l’Asie avec le Japon ! Le pays du Soleil levant possède une dette à hauteur de 4 340 milliards de dollars au mois de juin 2023. Une dette qui représente 98,4% du PIB japonais, soit 34,832 dollars par habitant.

Retour en Europe puisque le Royaume-Uni est le second pays au monde le plus endetté ! Il est aussi le pays européen le plus endetté, et ce malgré le Brexit. Sa dette privée s’élève à 8 700 milliards de dollars tandis que sa dette publique a dépassé les 100% du PIB durant l’année 2023.

Enfin, pour terminer ce classement par le haut, nous arrivons au pays de l’Oncle Sam ! Toujours meilleurs en tout, les États-Unis sont donc les meilleurs en surendettement avec une dette record. Sur les dernières années, ils ont accumulé une dette extérieure de 32 900 milliards de dollars ! De quoi donner des vertiges au président de la Banque Centrale américaine, Jerome Powell, qui se demande si son pays est toujours solvable. Heureusement, ce week-end, il y’a le Super Bowl pour oublier tout ça !