Les stewards de cette compagnie aérienne pourront désormais porter des jupes et les hôtesses de l'air des pantalons

Au Royaume-Uni, la compagnie aérienne Virgin Atlantic a lancé une grande campagne d’inclusion, permettant à son personnel de choisir l’uniforme qu’il souhaite. Ainsi, les stewards pourront mettre des jupes et les hôtesses de l’air des pantalons.

Virgin Atlantic est une compagnie aérienne basée au Royaume-Uni qui a lancé une grande campagne d’inclusivité. Nommée « Soyez vous-même », cette campagne s’est associée avec plusieurs célébrités et membres de la communauté LGBTQ+ pour favoriser l’inclusion.

Crédit photo : Virgin Atlantic

Elle va permettre aux membres de la compagnie aérienne de choisir leur uniforme ainsi que le pronom avec lequel ils souhaitent être mentionnés.

Des uniformes non genrés

Désormais, le personnel de la compagnie aérienne pourra porter l’uniforme qu’il souhaite. Ils auront le choix entre deux options : l’option rouge constituée d’un haut et d’une jupe rouges ou l’option bourgogne, composée d’un haut et d’un pantalon bordeaux. Cette nouveauté signe la fin des uniformes genrés et les stewards pourront porter des jupes et les hôtesses de l’air des pantalons s’ils le souhaitent.

Crédit photo : Virgin Atlantic

Le but de ce changement est de permettre au personnel de « porter des uniformes qui expriment leur véritable identité ». Une nouvelle mesure qui plaît déjà aux membres de l’équipage.

« La politique d’identité de genre mise à jour est si importante pour moi, a déclaré Jaime Forsstroem, de l’équipage de Virgin Atlantic. En tant que personne non-binaire, cela me permet d’être moi-même au travail et de choisir l’uniforme que je porte. »

Le choix des pronoms

En plus des uniformes, des badges de pronoms facultatifs vont également être distribués. Ainsi, le personnel pourra choisir le pronom avec lequel il préfère être nommé et les pronoms « monsieur » et « madame » ne seront plus systématiques. Les clients de la compagnie aérienne pourront également bénéficier de cette option s’ils détiennent un passeport avec des marqueurs de genre neutres.

« Chez Virgin Atlantic, nous croyons que tout le monde peut conquérir le monde, peu importe qui il est, a expliqué Juha Jarvinen, directeur commercial chez Virgin Atlantic. C’est pourquoi il est si important que nous permettions à nos employés d’embrasser leur individualité et d’être eux-mêmes au travail. C’est pour cette raison que nous voulons permettre à nos employés de porter l’uniforme qui leur convient le mieux et qu’ils puissent être appelés avec leurs pronoms préférés. »

Crédit photo : Virgin Atlantic

Tout le personnel de la compagnie aérienne va également recevoir une formation obligatoire concernant l’inclusivité et un apprentissage va être dispensé aux partenaires touristiques.

Plus tôt dans l’année, Virgin Atlantic est devenue la première compagnie aérienne du Royaume-Uni à autoriser son personnel à afficher ses tatouages sur son lieu de travail. En 2019, elle est devenue l’une des plus grandes compagnies aériennes à autoriser le personnel féminin à ne pas se maquiller et à porter un pantalon au lieu d’une jupe.

Crédit photo : Virgin Atlantic