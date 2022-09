Air Canada : la compagnie aérienne commande 30 avions électriques qui peuvent parcourir jusqu'à 500 km

La compagnie aérienne Air Canada a commandé 30 avions électriques à Heart Aerospace, dans le but de réduire ses émissions polluantes. Les avions, qui peuvent parcourir jusqu’à 500 km, pourront être utilisés en 2028.

C’est bien connu : les avions sont des moyens de transport rapides, mais extrêmement polluants et mauvais pour la planète. Pour tenter de limiter les émissions polluantes, Air Canada a fait une grande annonce ce jeudi 15 septembre. En effet, la compagnie aérienne a commandé 30 avions électriques ES-30 à Heart Aerospace.

Ces petits avions peuvent parcourir des distances de 124 à 200 km en tout électrique, et 249 km quand la batterie de l’avion est complétée par des groupes électrogènes. Enfin, l’avion peut voler pendant 500 km quand sa capacité est limitée à 25 passagers.

Air Canada commande des avions électriques

Ces avions pourront être utilisés d’ici 2028 et pourront accueillir 30 passagers.

« Avec l’ES-30, nous pouvons commencer à réduire les émissions du transport aérien bien avant la fin de cette décennie et la réponse du marché a été fantastique », s’est félicité Anders Forslund, fondateur et PDG de Heart Aerospace.

Le but de la compagnie aérienne avec cet investissement est de réduire ses émissions polluantes en devenant une entreprise plus verte. Son objectif ultime est de ne plus émettre d’émissions d’ici 2050.

« Air Canada a pris une position de leader dans l’industrie pour lutter contre les changements climatiques. L’introduction dans notre flotte de l’avion région électrique ES-30 de Heart Aerospace sera un pas en avant vers notre objectif de zéro émission nette d’ici 2050 », a affirmé Michael Rousseau, président et chef de la direction de l’entreprise Air Canada.

Air Canada, une compagnie plus verte

Ce n’est pas la première fois que la compagnie aérienne Air Canada fait des efforts pour réduire son empreinte carbone et ses émissions polluantes. La compagnie a développé un carburant d’aviation durable qui a déjà été utilisé pour quatre vols allant de San Francisco jusqu’à Toronto, Vancouver, Calgary et Montréal.

La compagnie aérienne a également mis au point un système de capture de carbone, afin de réduire ses émissions de CO2. Air Canada est la deuxième compagnie qui commande des avions électriques à Heart Aerospace. En 2021, United Airlines a acheté 200 avions ES-19, qui peuvent transporter 19 passagers. Ces avions devraient être utilisés dès 2026, soit deux ans plus tôt que ceux d’Air Canada.

L’intérêt des compagnies aériennes pour les avions électriques est de plus en plus grand car elles sont nombreuses à vouloir être plus respectueuses de l’environnement. Pour le moment, les avions électriques ne sont pas assez puissants pour effectuer des vols longs courriers. Les compagnies préfèrent donc privilégier des plus petits avions, de quelques dizaines de places, en attendant une nouvelle alternative plus écologique.