En Australie, le vol d'un avion a été retardé à cause... d'un serpent caché dans la soute

En Australie, un avion a été retardé de deux heures à cause d’un événement rare : un serpent était caché dans la soute de l’appareil.

Les vols des avions peuvent être retardés pour de multiples raisons. S’il existe une compagnie aérienne qui enregistre beaucoup de retards et d’annulations, des imprévus peuvent survenir et bouleverser les vols. C’est par exemple le cas de cet avion qui a décollé avec 26 heures de retard à cause d’une pénurie de papier toilette. Dans d’autres cas, les avions peuvent être retardés pour des choses plus impressionnantes.

Récemment, un vol entre Melbourne et Brisbane, en Australie, a été retardé de deux heures. La raison ? Un serpent a été trouvé dans la soute de l’avion.

Crédit photo : iStock

Un serpent dans la soute

L’animal a été découvert alors que les passagers embarquaient à l’aéroport. Il a été trouvé par Mark Pelley, qui l’a vu se cacher derrière un panneau, dans la soute. Au début, l’homme pensait que l’animal pouvait être venimeux quand il s’est approché de lui dans l’obscurité. Par mesure de précaution, il a demandé à ce que l’avion soit évacué.

“Je leur ai dit que si je ne parvenais pas à capturer le serpent en une seule prise, il allait se faufiler à travers les panneaux et il faudrait évacuer l’avion. A ce stade, je ne savais pas de quel type de serpent il s’agissait. Heureusement, j’ai réussi du premier coup et je l’ai capturé. Si je n’y étais pas parvenu du premier coup, les ingénieurs et moi serions encore en train de démonter un Boeing 737 à la recherche d’un serpent”, a déclaré Mark Pelley à ABC News.

Crédit photo : iStock

Le serpent découvert était inoffensif puisqu’il s’agissait d’un arboricole vert de 60 centimètres de long. Une fois que le reptile a été attrapé, l’avion a pu repartir en toute sécurité. Selon les premières hypothèses, le reptile a pu se faufiler dans les bagages d’un passager avant d’explorer la soute de l’avion.