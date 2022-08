Une maman de 16 ans, tombée enceinte à 14, réussit ses examens et prouve que ses professeurs avaient tort de ne pas croire en elle

Du haut de ses 16 ans, cette jeune mère de famille britannique a réussi ses examens de fin d’année tout en s’occupant de son enfant.

Melissa McCabe, 16 ans, est une mère adolescente britannique. Cette dernière a obtenu ses examens de fin d’année tout en s’occupant de son enfant en bas âge. Une belle revanche car certains de ses professeurs ne croyaient pas en elle.

Une maman courage

Le quotidien insouciant de Melissa a bousculé en 2020 lorsqu’elle a donné naissance à son fils Arthur. À l’époque, la jeune fille était âgée de 14 ans.

«Lorsque j’ai compris que j’étais enceinte, j’avais peur que mon seul choix soit d’abandonner l’école pour m’occuper de mon enfant. J’ai décidé de poursuivre mes études et je suis très heureuse de l’avoir fait», a-t-elle confié au Daily Mail.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Melissa McCabe n’a jamais baissé les bras malgré les difficultés. Elle a surmonté les critiques et les préjugés des autres élèves, le scepticisme de certains de ses professeurs et la pandémie de Covid-19.

Finalement, la mère de famille a réussi ses examens de BTEC (Business and Technology Education Council), une formation professionnelle populaire en Angleterre. Au total, elle a validé quatre qualifications : soins animaux, commerce, voyage et tourisme.

«Je suis vraiment fière de moi et de mes résultats. Il y aura toujours une petite voix qui me dira que j'aurais pu faire mieux, mais j'ai vraiment travaillé très dur pour en arriver là», a-t-elle expliqué dans les colonnes du journal anglais.

Avant d’ajouter : «Une fois, un professeur m'a dit que je n'y arriverais jamais et c'était avant l’arrivée d’Arthur, alors lui prouver qu'il avait tort m'a fait un bien fou !».

Mettre fin aux préjugés

Aujourd’hui, Melissa est déterminée à mettre fin à la stigmatisation à laquelle les jeunes parents célibataires comme elle sont confrontés chaque jour :

«J'ai poursuivi mes études afin de subvenir aux besoins de mon fils et d'avoir une vie pour nous deux, et je reçois très peu d’allocations». À noter que la jeune femme continuera ses études à l’université pour étudier la santé et le social.

La jeune fille de 16 ans a déclaré qu'il lui était parfois difficile d'étudier et de réviser tout en étant mère, mais elle a pu compter sur le soutien de son grand frère et de sa belle-sœur. Ces derniers étaient toujours présents pour lui donner un coup de main.

La Britannique a également reçu une vague d’amour sur le réseau social TikTok. Son histoire est devenue virale lorsqu’elle a emmené son petit garçon au bal de fin d’année du lycée. «Des utilisateurs m’ont envoyé des messages pour me dire qu’il était magnifique et que j’étais une mère formidable».

