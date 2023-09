Miss France : 4 jours après avoir été élue, Miss Nouvelle-Calédonie doit rendre sa couronne pour une triste raison

Ce samedi 9 septembre 2023, la Nouvelle-Calédonie a élu sa nouvelle Miss, Mathilda Lelong. Problème : il y a eu une erreur dans le comptage des votes.

On pourrait penser qu’il s’agit d’une mauvaise blague, pourtant, c’est bien la réalité. Quatre jours après son élection de Miss Nouvelle-Calédonie, Mathilda Lelong, 24 ans, doit déjà rendre sa couronne. La raison ? L’huissière de justice de la cérémonie a avoué avoir fait une erreur lors du comptage final des voix. Ainsi, Mathilda Lelong n’aurait pas dû remporter l’élection.

À sa place, c’est Emma Grousset qui aurait dû succéder à la jeune Océane Le Goff et représenter la Nouvelle-Calédonie au concours de Miss France 2024. Un rebondissement inédit dans le concours de beauté.

Une annonce qui a fait l’effet d’une bombe

Stella Le Van Hao, présidente du comité Miss Nouvelle-Calédonie, a déclaré qu’il s’agissait d’”une erreur de comptage regrettable”. On veut bien le croire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Comité Miss Nouvelle-Calédonie (@miss_nouvelle_caledonie)

Que s’est-il passé ?

Comme le rapporte NC1ère, le média d’actualité de Nouvelle-Calédonie, Mathilda Lelong était arrivée en tête lors du 1er tour. Pour le second, le nombre de voix devait être remis à zéro. Bémol : cela n’a pas été fait. La jeune femme a donc été élue. Sauf qu’au second tour, Mathilda Lelong serait arrivée en 4ᵉ position et aurait été la 3ᵉ dauphine. Quant à Emma Grousset, elle serait arrivée première au second tour et aurait donc dû être élue Miss Nouvelle-Calédonie.

Pour l’instant, ni Mathilda Lelong, ni Emma Grousset ne se sont exprimées sur ce bad buzz. Quant au comité Miss France, suite à cette erreur, il aurait déclaré : “Nous prenons acte de ce dysfonctionnement et attendons le procès-verbal officiel établi par le commissaire de justice, présent ce soir-là. On se donne un droit de réserve quant à la confirmation de cette élection."

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Comité Miss Nouvelle-Calédonie (@miss_nouvelle_caledonie)

Ainsi, aucune des deux candidates ne pourrait potentiellement participer à l’élection de Miss France 2024 qui se déroulera le 16 décembre prochain à Dijon. À suivre…