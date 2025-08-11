Voici Petunia, le « chien le plus moche du monde »

Ce week-end, un bouledogue français a été couronné «chien le plus moche du monde» lors d'un concours canin organisé aux États-Unis.

Depuis 50 ans, la compétition américaine « World’s Ugliest Dog » décerne le titre du chien le plus moche du monde.

Cette année, c’est une jeune chienne de race bouledogue français qui a remporté la première place du concours, rapporte People.

Cette nouvelle édition s’est déroulée ce vendredi 8 août à Santa Rosa, une ville située en Californie.

Crédit Photo : Tayfun Coskun/Anadolu via Getty

La gagnante se prénomme Petunia et affiche un physique atypique. En effet, la femelle âgée de deux ans est dépourvue de poils.

La boule de poils succède ainsi à Wild Thang, un pékinois de 8 ans. L’animal s’était démarqué l'année dernière grâce à sa langue pendante.

Crédit Photo : Josh Edelson / AFP

Un concours qui récompense la différence

Ce concours canin pas comme les autres ne vise pas à se moquer des participants. Bien au contraire. Celui-ci est une ode à la différence.

Sur son site web, le World’s Ugliest Dog explique que cet événement a pour but de prouver que « le pedigree ne définit pas l’animal ».

« Des chiens de toutes les races et de toutes les tailles ont réchauffé nos cœurs et rempli nos vies d’un amour inconditionnel. Cet événement de renommée mondiale célèbre les imperfections qui rendent tous les chiens spéciaux et uniques », détaillent les organisateurs.

Crédit Photo : Tayfun Coskun/Anadolu via Getty

Le concours est aussi destiné à promouvoir l’adoption auprès du public. Une initiative qui met en lumière les chiens dont personne ne veut en raison de leur apparence inhabituelle.

De son côté, Petunia fait la fierté de sa propriétaire, une dénommée Shannon Nyma. Selon le Times, la chienne a vécu dans un élevage insalubre avant d’être secourue.

Crédit Photo : Tayfun Coskun/Anadolu via Getty

Grâce à sa victoire, le duo a remporté un chèque de 5000 dollars (environ 4300 euros). Ce n’est pas tout. Le bouledogue français apparaîtra aussi sur une édition limitée de cannettes de bière.

Un beau projet !