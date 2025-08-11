Voici Petunia, le « chien le plus moche du monde »

Par ·

La chienne Petunia

Ce week-end, un bouledogue français a été couronné «chien le plus moche du monde» lors d'un concours canin organisé aux États-Unis.

Depuis 50 ans, la compétition américaine « World’s Ugliest Dog » décerne le titre du chien le plus moche du monde.

Cette année, c’est une jeune chienne de race bouledogue français qui a remporté la première place du concours, rapporte People.

Cette nouvelle édition s’est déroulée ce vendredi 8 août à Santa Rosa, une ville située en Californie.

Petunia et sa maîtresseCrédit Photo : Tayfun Coskun/Anadolu via Getty

La gagnante se prénomme Petunia et affiche un physique atypique. En effet, la femelle âgée de deux ans est dépourvue de poils.

La boule de poils succède ainsi à Wild Thang, un pékinois de 8 ans. L’animal s’était démarqué l'année dernière grâce à sa langue pendante.

Wild Thang, le gagnant de l'édition précédente Crédit Photo : Josh Edelson / AFP

Un concours qui récompense la différence

Ce concours canin pas comme les autres ne vise pas à se moquer des participants. Bien au contraire. Celui-ci est une ode à la différence.

Sur son site web, le World’s Ugliest Dog explique que cet événement a pour but de prouver que « le pedigree ne définit pas l’animal ».

« Des chiens de toutes les races et de toutes les tailles ont réchauffé nos cœurs et rempli nos vies d’un amour inconditionnel. Cet événement de renommée mondiale célèbre les imperfections qui rendent tous les chiens spéciaux et uniques », détaillent les organisateurs.

Crédit Photo : Tayfun Coskun/Anadolu via Getty

Le concours est aussi destiné à promouvoir l’adoption auprès du public. Une initiative qui met en lumière les chiens dont personne ne veut en raison de leur apparence inhabituelle.

De son côté, Petunia fait la fierté de sa propriétaire, une dénommée Shannon Nyma. Selon le Times, la chienne a vécu dans un élevage insalubre avant d’être secourue.

Petunia et sa maîtresseCrédit Photo : Tayfun Coskun/Anadolu via Getty

Grâce à sa victoire, le duo a remporté un chèque de 5000 dollars (environ 4300 euros). Ce n’est pas tout. Le bouledogue français apparaîtra aussi sur une édition limitée de cannettes de bière.

Un beau projet !

Source : People
Suivez nous sur Google News
REJOINDRE LA CONVERSATION
Concours

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
Saint-Antoine-l'Abbaye
Voici le village préféré des Français en 2025, une première pour la région gagnante
Justine Mortyr candidate à Miss Corse 2025
Miss France 2026 : une candidate de 44 ans est en lice pour devenir Miss Corse
Pierre calcaire de Notre-Dame à gagner
Concours : gagnez une pierre de la cathédrale Notre-Dame en faisant un don pour une association
Des mariés dans une grotte de glace
Cette photo de mariage est la plus belle de l'année 2024, selon un prestigieux concours
Une femme allongée sur un lit
Et si vous gagniez 1 300 euros pour... rester au lit pendant 8 heures sans téléphone ?