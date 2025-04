Les futurs papas doivent arrêter de boire de l'alcool avant la grossesse

On en parle peu, mais les futurs papas devraient arrêter de boire de l’alcool avant la conception d’un bébé. On vous explique pourquoi.

C’est bien connu, les femmes ne doivent plus consommer d’alcool pendant leur grossesse car l'alcool passe plus rapidement dans le sang du foetus. Mais elles ne sont pas les seules. Les hommes aussi doivent arrêter leur consommation d’alcool, non pas pendant, mais avant la grossesse de leur compagne.

Selon une étude, les hommes ne doivent pas boire avant la conception de l’enfant à naître. Il en va de la santé du futur bébé. En effet, la consommation d’alcool peut avoir de nombreux impacts négatifs sur le fœtus et handicaper l’enfant durant sa croissance. Le site Ameli rappelle que l'alcool peut entraîner des troubles du comportement et un retard de l'acquisition du langage chez l'enfant.

L’alcool, un risque pour la santé du bébé et de la maman

L’étude affirme que les hommes ne doivent pas boire d’alcool avant la conception de l’enfant car cela est toxique pour les spermatozoïdes. L’alcool entraîne la réduction du nombre de spermatozoïdes tout comme leur qualité.

La consommation d’alcool par les futurs papas peut entraîner des anomalies génétiques sur les gènes liés à la croissance et au développement du bébé et de son cerveau.

Mais les risques encourus ne concernent pas seulement le bébé. La future maman aussi peut être en danger. D’après l’étude, l’alcool entraîne une hausse du risque de fausse couche ou d’accouchement prématuré. Pire, le bébé peut souffrir de malformations voire de décès in utero.

Crédit photo : cagkansayin/ iStock

Alors, pour éviter tous ces risques, le mieux est d’arrêter la consommation d’alcool trois mois avant la conception du bébé. Pourquoi ? Car c’est le temps qu’il faut pour renouveler complètement le stock de spermatozoïdes. De cette façon, ils ne seront pas impactés par l’alcool et seront plus sains pour l’enfant et la maman.