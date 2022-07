Angleterre : découverte d'une véritable capsule temporelle, vieille de 200 ans, au cœur d'une mine de cobalt

En Angleterre, des spéléologues ont mis la main sur des objets vieux de 200 ans se trouvant dans une ancienne mine de cobalt désaffectée.

Récemment, des spéléologues anglais ont découvert une mine de cobalt vieille de 200 ans à Alderley Edge, un village situé dans le comté du Cheshire (nord-ouest de l’Angleterre).

Crédit Photo : National Trust Images/Paul Harris

Dans un communiqué publié le 15 juillet dernier, le National Trust, une organisation britannique pour la conversation du patrimoine, indique que les spécialistes ont mis la main sur une série d’objets ayant probablement appartenu à des mineurs.

Une capsule temporelle qui fascine les scientifiques

Au cours de leur expédition, les explorateurs ont trouvé des chaussures en cuir, une pipe en terre et un bol en argile enterré dans un mur. Mais ce n’est pas tout ! Le groupe a également découvert les initiales « WS » sur l’un des murs de la mine. Cette inscription gravée à la suie de bougie est accompagnée de la date suivante : 20 août 1810.

Crédit Photo : National Trust Images/Paul Harris

Crédit Photo : National Trust Images/Paul Harris

« Trouver une mine en parfait état, avec de tels objets personnels et des inscriptions, est rare », explique dans le communiqué Ed Coghlan, membre du National Trust. Selon lui, cette trouvaille est « une fenêtre fascinante sur le passé et sur le dernier jour où les mineurs ont cessé leurs activités ».

Crédit Photo : National Trust Images/Paul Harris

Pour le moment, les scientifiques ignorent l’identité du mineur ayant inscrit ses initiales : « Était-ce juste un individu voulant dire : ‘’J’étais ici ’’ ? Ou bien s’agit-il peut-être d’une inscription indiquant le dernier jour d’utilisation de cette mine ? », s’interroge Ed Coghlan.

Avant d’ajouter : « Nous avons trouvé d’autres initiales et chiffes plus basiques dans ce que nous pensons être les berceaux ou les aires de repos, comme si quelqu’un avait appris et pratiqué son écriture ».

À noter qu’il est possible de visiter virtuellement cette capsule temporelle grâce sur ce site internet.