Disneyland Paris : un lieu emblématique du parc d'attractions va fermer ses portes

Le parc d’attractions Disneyland Paris s’apprête à opérer un changement de taille. Un lieu emblématique va en effet fermer ses portes définitivement dans quelques mois.

Depuis son ouverture en 1992, le parc Disneyland Paris - qui célèbre ses 30 ans cette année - fait rêver petits et grands. Entre les attractions et les parades féeriques, les visiteurs ne savent plus où donner de la tête.

À voir aussi

Crédit Photo : image d'illustration / Pixabay

Un lieu emblématique du parc est sur le point de disparaître

Prochainement, les fans de la souris aux grandes oreilles assisteront à un énorme changement en plein cœur de Disney Village, zone commerciale et de divertissements abritant un cinéma, des boutiques et des restaurants.

En effet, un établissement phare du site s’apprête à fermer ses portes dans le cadre de la grande transformation du Village. Il s’agit du restaurant Planet Hollywood. À noter que ce lieu mythique est célèbre pour ses décors de cinéma et ses authentiques costumes et accessoires.

Planet Hollywood. Crédit Photo : Disneyland Paris

Pour le moment, nous ignorons les raisons qui ont poussé le parc d’attractions situé en Seine-et-Marne à prendre cette décision. Le restaurant qui a été inauguré en 1996 disparaîtra pour toujours le 7 janvier 2023. Sans surprise, il sera remplacé par une autre enseigne.

Comme le précisent nos confrères d’actu.fr, Disneyland Paris a également décidé de fermer le Café Mickey. Celui-ci sera remplacé par une brasserie de gastronomie française contemporaine : Rosalie. Cet espace sera équipé de trois terrasses avec vue sur le lac. Son ouverture est prévue courant 2023.