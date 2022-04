Disneyland Paris : Disney Village va être transformé pour les 30 ans du parc

À l’occasion du trentième anniversaire de Disneyland Paris, Disney Village va être complètement transformé.

Cette année, le célèbre parc d'attractions Disneyland Paris fête ses 30 ans. Pour l’occasion, l’univers de Mickey a fait les choses en gros : de nouveaux spectacles, costumes et décorations ont été créés pour rendre le parc toujours plus féérique.

Crédit photo : Disneyland Paris

En plus de cela, la direction de Disneyland Paris a annoncé la transformation de Disney Village, dont les travaux dureront plusieurs années.

Disney Village va être transformé

Disney Village est une zone de plus de 40 000 m2 constituée de restaurants, de boutiques, de cinémas et de lieux de divertissement qui se trouvent entre les deux parcs d’attraction de Disneyland Paris. En plein air, il est ouvert aussi bien aux visiteurs des parcs qu’au public extérieur. Installé depuis 1992, Disney Village va subir une grande transformation qui s’étendra sur plusieurs années.

« Les travaux débuteront d’ici la fin de l’année afin de transformer progressivement la zone et de lui donner une toute nouvelle identité visuelle, tout en proposant de nouvelles expériences attractives », a déclaré le groupe Disneyland dans un communiqué.

Crédit photo : Disneyland Paris

À l’intérieur de Disney Village, on retrouvera toujours des boutiques et des restaurants, mais certains vont céder leur place. Ce sera le cas du restaurant Café Mickey, qui va être remplacé par une brasserie français appelée Rosalie. À l’intérieur, on retrouvera un décor typique des brasseries parisiennes, sur deux étages. Le restaurant pourra accueillir plus de 500 couverts et sera équipé de grandes terrasses qui offriront une vue imprenable sur le lac Disney.

En plus de ces nouveautés, Disney Village va être entièrement transformé, pour apporter encore plus de féérie dans le parc.

« Disney Village comportera de luxuriants espaces verts ainsi qu’une promenade en bord du lac, des allées embellies, de toutes nouvelles façades, des terrasses invitant à la relaxation et des milliers de lumières qui transformeront les lieux en un endroit enchanteur et animé à la tombée de la nuit », a affirmé la direction.