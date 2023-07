Disparition d'Émile : une affaire vieille de 34 ans refait surface et présente des similitudes troublantes

Certaines disparitions d’enfants n’ont jamais été élucidées. C’est notamment le cas de Yannis, un petit garçon qui a disparu dans les Alpes-de Haute-Provence il y a 34 ans.

Depuis samedi, les recherches s’intensifient pour retrouver Émile, un enfant de deux ans et demi qui a disparu après avoir échappé à la vigilance de ses grands-parents à Vernet (Alpes-de-Haute-Provence).

Il y a 34 ans, la disparition du petit Yannis avait également marqué ce département du sud de la France. Dans un article publié ce mardi 11 juillet, La Dépêche revient sur cette affaire qui a bouleversé les habitants des Alpes-de-Haute-Provence.

Comme le rappelle le quotidien régional, les faits se sont déroulés dans le village de Ganagobie, le 2 mai 1989. Ce jour-là, le garçonnet âgé de trois ans construisait une cabane avec ses frères, non loin de la demeure familiale.

Le petit garçon aux joues rondes a disparu après s’être retrouvé seul quelques instants, précise le site d’information. Face à cette situation, des appels à témoins et des avis de recherche ont été lancés. Les gendarmes ont mis en place un dispositif de recherche dans la commune de 90 habitants, en vain. Malgré les recherches, Yannis demeure introuvable.

Crédit Photo : Maxppp

«C’est toujours aussi difficile»

Plus d’un an après le drame, les parents de Yannis ont retrouvé les vêtements que portait leur fils le jour de sa disparition, à 300 mètres de leur maison. À noter que les affaires ont été déposées par une «main anonyme».

Alors que l’enquête piétine, les policiers font tout leur possible pour déterminer les causes et les circonstances de la disparition de l’enfant : enlèvement par un couple en mal d’enfants, infanticide, pédophilie…

De leur côté, les habitants des environs ont participé aux battues et fouillé les chemins forestiers et autres sentiers, sans succès.

«On fait tout pour pouvoir arriver à trouver la solution, et on ne la trouve pas. On se dit quelque part la solution existe, mais on ne l’a pas trouvée. L’échec, ça ne s’oublie pas. C’est pour cela qu’on ne l’oublie pas, même après dix ans de retraite», avait indiqué en 2019 le directeur de l’enquête à Franceinfo.

Gérard Puig, le directeur de l'enquête. Crédit Photo : Maxppp

Comme le précise La Dépêche, Yannis aurait 37 ans aujourd’hui : «C’est toujours aussi difficile, aussi présent. Le pire, c’est de ne pas savoir comment ça s'est passé, où il est, s'il est vivant, s'il est mort, c'est ça qui est le plus difficile à accepter», avait confié Pascaline Moré, la mère de Yannis.

Pascaline Moré. Crédit Photo : Maxppp