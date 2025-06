La cause glaçante de la mort de 3 petites filles, retrouvées sans vie dans un camping

Les trois sœurs étaient parties rendre visite à leur père mais ne sont jamais revenues. Une chasse à l’homme a été menée avant que la police ne découvre le pire.

C’est une découverte macabre qu’ont fait les autorités dans un camping dans l'État de Washington, lundi 2 juin. Il y a plusieurs jours, trois petites filles, Paityn, 9 ans, Evelyn, 8 ans, et Olivia Decker, 5 ans, ont rendu visite à leur père Travis Decker. Mais après trois heures passées avec lui, les trois sœurs ont soudainement disparu et leur père aussi.

Une chasse à l’homme géante a été menée durant des jours. Des barrages de police ont été installés. Vers 15h45 ce lundi, le camion du père de famille a été retrouvé. Non loin de là, les corps sans vie des trois petites filles ont été découverts. D’après le Seattle Times, chaque fille avait un sac en plastique sur la tête avec des attaches zippées autour des poignets. Dans son rapport, la Cour supérieure du comté de Chelan a confirmé que la cause probable du décès des petites filles était l'asphyxie.

Le profil du père inquiétant

Crédit photo : Wenatchee Police Department

Dans le camion du père, les autorités ont trouvé des empreintes de mains sanglantes, des couvertures, de la nourriture et un porte-feuille. En revanche, il n’y a pas de trace de leur père, principal suspect, et toujours en fuite. Travis Decker, 32 ans, est désormais recherché pour trois chefs d'accusation de meurtre au premier degré et d'enlèvement au premier degré.

Selon son ex-femme Whitney, Travis Decker est instable depuis qu’il a quitté l’armée. L’ancien militaire a été diagnostiqué avec un trouble de la personnalité qu’il traite habituellement avec des médicaments. Cependant, son ex-femme pense qu’il ne les prend plus. Par ailleurs, des médias américains expliquent qu’il aurait dû suivre des traitements de santé mentale et des conseils de gestion de la colère, mais qu’il aurait refusé.

Crédit photo : Whitney Decker

La mère de famille a raconté aux autorités que son ex-mari n’avait jamais été violent et qu’il aimait ses filles. Mais le jour où il est venu les chercher, il semblait plus renfermé que d’habitude. Cependant, le père de famille était sujet à des « crises de colère » et il arrivait que ses filles reviennent chez leur mère en pleurs.

Travis Decker est toujours recherché par la police qui a demandé l’aide des citoyens.