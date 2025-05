Disparition de Madeleine McCann : 18 ans après, la police a découvert une preuve « cruciale » terrifiante

Dix-huit ans après la disparition de Madeleine McCann, l’enquête pour la retrouver aurait fait une large avancée.

En 2007, Madeleine McCann, âgée de trois ans, disparaissait à Praia da Luz, au Portugal alors qu’elle était en vacances avec ses parents. Rapidement, toutes les polices d’Europe ont mené des recherches pour retrouver la petite fille. Et ce, durant des années, en vain.

Jusqu’en 2016 lorsque la police allemande a mené des investigations dans une usine désaffectée de Neuweg Esleben, dans le centre du pays. Un chien a découvert une tombe suspecte sur la propriété d'un homme nommé Christian Brueckner.

Comme l’indique le média britannique, la tombe contenait les restes du chien de Christian Brueckner, ainsi qu'un portefeuille contenant six clés USB et deux cartes mémoire à l'intérieur. De plus, les autorités ont découvert que l’homme avait acheté cette usine l’année suivant la disparition de la petite Madeleine, détaille une enquête de The Sun.

Un principal suspect et des preuves accablantes

Les parents de Madeleine McCann. Crédit photo : SIPA

The Sun rapporte que le contenu des clés USB et des cartes mémoire trouvées contiennent des éléments dérangeants sur l'obsession de Brueckner sur l’enlèvement d’enfants. Des conversations Skype avec des pédophiles et des images choquantes ont également été trouvées.

Des vêtements pour enfants et des jouets ont été découverts dans l’usine. Les policiers y ont aussi trouvé des masques, des produits chimiques et trois armes à feu à côté de photos de fillettes. Ce qui interpelle encore plus est une photo montrant Brueckner dans un endroit proche de celui où Madeleine a disparu. Dès lors, Brueckner est devenu le principal suspect.

Crédit photo : Associated Press

Selon certaines sources, les images trouvées sur les appareils constituent une preuve « cruciale » que Madeleine serait probablement décédée peu de temps après son enlèvement. Suite à ces éléments, l’homme a été reconnu coupable d’abus sur une fillette et a été arrêté en 2018 après avoir fui vers l’Italie.

Malgré tout, des procureurs allemands l’ont innocenté de cinq délits sexuels commis au Portugal entre 2000 et 2017. Son lien dans l’affaire Madeleine McCann n’a pas été retenu. Le suspect a toujours nié toute implication dans l’affaire. Il purge une peine de prison de sept ans depuis 2019 pour avoir abusé une femme à Praia da Luz (lieu de la disparition de Madeleine) en 2005.