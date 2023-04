Disparition inquiétante d'une mineure de 14 ans en Côte-d'Or

Hier après-midi, une jeune fille âgée de 14 ans a été signalée disparue par la gendarmerie nationale qui a lancé un appel à témoins.

C’est une situation qu’aucun parent n’aimerait vivre ! Celle de voir son enfant disparaître sans laisser de traces ni donner de nouvelles.

Dans le département de la Côte-d’Or (région Bourgogne-Franche-Comté), Sélène, une mineure âgée de 14 ans, est portée disparue depuis ce jeudi 6 avril, vers 15h30.

Crédit photo : Gendarmerie nationale

La jeune fille se promenait alors le long du canal de Bourgogne à Montbard, en direction de Venarey-Les Laumes.

Sans nouvelles de leur fille, ce sont les parents qui ont donné l’alerte auprès de la gendarmerie de Montbard. Cette dernière a lancé un appel à témoins et a diffusé le portrait de la fille avec une description.

La description de Sélène, portée disparue

Sélène était partie se promener à pied, sans téléphone portable et portait, au moment de sa disparition, un bas de couleur crème, un haut noir à capuche et des baskets blanches de marque Nike avec le logo couleur or. D’une taille de 1,60 mètre, elle portait également un sac à dos violet.

Suite à ce signalement, toutes les personnes l’ayant aperçue, croisée ou ayant des informations sont priées de contacter la gendarmerie de Montbard, qui a ouvert une enquête. Pour joindre la gendarmerie de Montbard, il faut composer le numéro suivant : 03 80 92 02 17.

Toutes nos pensées vont bien évidemment aux parents de Sélène, à qui l’on espère une issue heureuse.