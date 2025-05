Elle vend sa fille de 6 ans pour 1000 euros, la justice la condamne à la perpétuité

En Afrique du Sud, le procès de Racquel Smith a rendu son verdict. Cette mère de famille a été reconnue coupable d’avoir kidnappé et vendu sa fille, âgée de six ans, qui n’a jamais été retrouvée.

C’est une affaire judiciaire qui a suscité l’indignation dans tout le pays. Ce jeudi 29 mai, la justice sud-africaine, a tranché sur le cas de Racquel Smith et ses deux co-accusés, jugés pour traite d’être humains et enlèvement.

En février 2024, Joshlin Smith, âgée de six ans, disparaissait dans des circonstances étranges de son domicile à Saldanha Bay, une petite ville de pêcheurs située au nord du Cap, en Afrique du Sud. L’affaire avait suscité une vive émotion dans le pays, un ministre ayant même offert une récompense de 54 000 dollars pour son retour en toute sécurité.

Malheureusement, la petite fille n’a jamais été retrouvée, contrairement aux responsables de cet enlèvement.

Parmi les trois accusés, il y a notamment la mère, Racquel “Kelly” Smith, qui avait pourtant suscité, dans un premier temps, la sympathie lors de la disparition de la fillette.

C’est d’ailleurs elle qui avait signalé la disparition de sa fille, mais son comportement détaché et son manque de participation aux recherches ont éveillé les soupçons des habitants et des enquêteurs.

Les enlèvements d’enfants, un fléau en Afrique du Sud

En regroupant des témoignages accablants des proches, les enquêteurs ont fini par resserrer l’étau autour de la mère de famille. Ils découvrent alors que Racquel Smith avait vendu sa fille pour moins de 1000 euros.

Un an après, la justice a donc condamné la mère de famille, et les deux co-accusés, à une peine de prison à perpétuité pour traite d’humains, ainsi que 10 ans de prison pour l’enlèvement. Ils seront également inscrits au registre de la protection de l’enfance.

L’Afrique du Sud a l’un des taux de criminalité les plus élevés au monde, et les enlèvements d’enfants sont en augmentation. 1 300 cas sont signalés tous les mois dans le pays, selon l’association Missing Children South Africa. Et ce, en particulier dans les communautés où le chômage sévit et où la pauvreté mêlée à la drogue font des ravages.

Pendant que Racquel Smith purge sa peine, la justice sud-africaine espère élucider le mystère prochainement puisque la petite fille n’a toujours pas été retrouvée.