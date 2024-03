En Afrique du Sud, un photographe immortalise un éléphanteau de couleur... rose

Theo Potgieter, guide au parc Kruger en Afrique du Sud, a immortalisé un animal rare : un éléphanteau de couleur rose.

Vous ne rêvez pas et n’avez pas d’hallucination comme Dumbo dans le célèbre dessin animé Disney : un éléphant de couleur rose a été photographié en Afrique du Sud. Les clichés ont été pris par Theo Potgieter, guide du parc Kurger, et partagés sur Instagram le 13 février dernier.

Sur les images, on peut voir un jeune éléphant rose âgé d’un an aux côtés de sa famille, en train de jouer dans un point d’eau. Si l’éléphanteau est rose, c’est parce qu’il est atteint d’albinisme, une mutation génétique rare et héréditaire qui engendre un déficit de la production de mélanine dans le corps. Cette mutation se retrouve chez tous les mammifères, dont les humains, les oiseaux, les poissons, les amphibiens et les reptiles.

Crédit photo : @contactingtheo

Un éléphanteau atteint d’albinisme

L’albinisme affecte la pigmentation de la peau, des yeux et des cheveux. En plus de cela, les animaux et personnes atteintes de cette maladie sont généralement sensibles à la lumière et aux coups de soleil. Les animaux atteints d’albinisme courent un danger car ils sont plus visibles pour les prédateurs et peuvent être victimes de braconnage.

“Il est extrêmement rare de voir dans la nature des éléphants d’Afrique roses. Cela ne survient qu’une fois toutes les 10 000 naissances”, a affirmé Theo Potgieter.

Sur les images prises par le photographe, l’éléphanteau semble en parfaite santé. Dans certains cas, les animaux atteints d’albinisme sont exclus de leur groupe. Cependant, cela ne semble pas être le cas de cet éléphanteau car sa famille semble très protectrice envers lui.