En Belgique, un réfugié ukrainien a remporté 500 000 euros à la loterie

En Belgique, la loterie a récemment fait le bonheur d’un réfugié ukrainien qui a remporté la somme de 500 000 euros.

À cause de la guerre qui ravage leur pays, de nombreux Ukrainiens sont partis de chez eux pour se construire une nouvelle vie dans un autre pays. En Belgique, un Ukrainien arrivé il y a un an dans la région de Bruxelles a vu la chance tourner en sa faveur.

Crédit photo : iStock

Le réfugié a acheté un jeu à gratter de cinq euros dans une station-service et à sa grande surprise, il a remporté la somme de 500 000 euros.

Il remporte 500 000 euros

D’après la Loterie Nationale Belge, qui ne divulgue pas l’identité des gagnants, le jeune homme a entre 18 et 24 ans. Il a été invité à la Loterie Nationale à Bruxelles pour que son gain lui soit transféré.

“Ses sentiments étaient très partagés. Son esprit était clairement en Ukraine et, en cette période, il est difficile de se réjouir avec tout ce qui se passe dans son pays. Mais il était dans le même temps bien sûr aussi très heureux de son gain et surtout, plein d’espoir”, a confié Joke Vermoere, porte-parole de la Loterie Nationale.

Crédit photo : iStock

Cette somme est un nouveau départ pour le réfugié ukrainien qui souhaite utiliser cet argent pour aider ses proches et son pays.

“Avec l’argent qu’il a gagné, il compte surtout faire quelque chose pour ses compatriotes et pour la reconstruction de son pays. Mais il veut d’abord organiser une fête en Belgique pour la famille et les amis qui se sont occupés de lui et l’ont aidé à s’intégrer”, a poursuivi le porte-parole.

Si le réfugié a trouvé un travail en Belgique, il aimerait retourner vivre en Ukraine le plus vite possible, dès que la guerre sera terminée.