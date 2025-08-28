En plein « délire spirituel », elle noie son fils de 4 ans dans un lac pour l'offrir à Dieu

Il y a quelques jours, une mère de famille américaine a commis l’irréparable en noyant son fils de quatre ans pour une raison délirante.

Un drame qui fait froid dans le dos.

Ce week-end, une Américaine de 40 ans a été arrêtée pour avoir tué son fils de quatre ans par noyade dans le lac Atwood (Ohio), rapporte la presse américaine.

Qu'est-ce qui a poussé cette mère de famille à commettre l’irréparable ?

Les faits se sont produits dans la nuit de samedi à dimanche alors que la femme, issue de la communauté religieuse Amish, séjournait dans un camping avec son époux et leurs quatre enfants âgés de quatre ans à dix-huit ans.

Aux alentours d’une heure du matin, le couple aurait été en proie à un « délire spirituel », a déclaré le shérif du comté de Tuscarawas lors d’une conférence de presse.

« D’après ses déclarations, la suspecte et son mari auraient entendu Dieu leur parler, et leur dicter tout un tas d’ordres étranges pour qu’ils puissent prouver leur dévotion et leur foi », a détaillé le représentant de la loi.

Crédit Photo : iStock

Elle noie son fils pour l’offrir à Dieu

Au cours de la soirée, les deux époux ont essayé de marcher sur l’eau et d’avaler un poisson, avant de retourner au camping.

Quelques instants plus tard, le patriarche se serait une nouvelle fois rendu au lac vers 6 heures du matin, où il est mort noyé.

La mère, quant à elle, aurait emmené son plus jeune fils, Vincent, au bord du lac dans une voiturette de golf, avant de le noyer, aux environs de 8 heures 30. À travers ce geste, elle souhaitait offrir son enfant à Dieu, selon les premiers éléments de l’enquête.

Crédit Photo : iStock

Elle aurait tenté de faire la même chose avec ses trois autres enfants, mais ces derniers ont réussi à s’enfuir, sous les yeux de plusieurs témoins. Alertés, des policiers se sont rendus sur les lieux pour arrêter la meurtrière. En parallèle, les corps sans vie de son compagnon et de Vincent ont été retrouvés sur les berges.

En raison de son état mental jugé instable, la mère a été admise en hôpital psychiatrique. Elle devrait prochainement être inculpée pour meurtre aggravé.