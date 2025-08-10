Une mère qui ne savait pas nager meurt après avoir tenté de sauver sa fille de 9 ans de la noyade

Par ·

Maria Elvia

Début août, une mère héroïque est morte en tentant de sauver sa fille de la noyade. Elle a sauté à l’eau alors qu’elle ne savait pas nager.

Maria Elvia a sacrifié sa vie pour sauver celle de son enfant.

Samedi 2 août, cette mère de famille américaine, son époux, et leurs quatre enfants, se sont rendus dans le parc de Stone Mountain, en Géorgie (États-Unis).

La balade a pris une tournure dramatique lorsque la benjamine de la fratrie âgée de 9 ans est tombée dans le lac après avoir glissé sur un rocher, selon les chaînes WXIA-TV et WALB.

Maria Elvia et sa filleCrédit Photo : GoFundMe

Bien qu’elle ne sache pas nager, Maria n’a pas hésité à sauter dans l’eau pour tenter de sauver sa fille.

L’un de ses fils a également sauté et a réussi à mettre sa sœur en sécurité. De son côté, le mari de Maria a tenté de la retrouver, sans succès.

« Un acte de courage désintéressé »

Selon nos confrères, c’est un policier qui aurait réussi à repêcher la victime. Inconsciente, celle-ci a été transportée à l’hôpital, où elle a passé plusieurs jours en soins intensifs avant de décéder.

À la suite de sa disparition brutale, sa famille a lancé une cagnotte en ligne pour couvrir les frais d’hospitalisation et funéraires.

Maria Elvia entourée de sa familleCrédit Photo : GoFundMe

L’argent collecté servira également à transporter le corps de la défunte vers son pays d’origine, où elle sera inhumée.

« Maria Elvia était une mère et une épouse dévouée qui faisait toujours passer sa famille avant tout. Elle aimait profondément ses enfants et son mari, et son dernier geste a été un acte d’amour et de courage désintéressé », a indiqué sa fille aînée sur la plateforme GoFundMe.

Avant d’ajouter :

« Cela servira également à fournir un soutien continu à son mari et à ses enfants alors qu'ils traversent cette période difficile. Toute contribution aidera à alléger le fardeau financier de sa famille et à honorer l'héritage d'amour et de sacrifice de Maria ».

Maria Elvia et sa filleCrédit Photo : GoFundMe

À date du vendredi 8 août, la famille de Maria a récolté 15 000 dollars (environ 13 000 euros).

Source : People
Noyade Lac

