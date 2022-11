Enlevée à deux ans par sa baby-sitter, une Américaine retrouve sa famille 51 ans plus tard

Aux États-Unis, une femme ayant été kidnappée par sa baby-sitter alors qu’elle était bébé a retrouvé ses parents biologiques plus de 50 ans après le drame.

Un miracle de Noël avant Noël. Aux États-Unis, une famille a annoncé avoir retrouvé sa fille plus de 50 ans après sa disparition.

À voir aussi

Crédit Photo : CBS

Melissa Highsmisth était âgée de 22 mois lorsqu’elle a été kidnappée par sa baby-sitter en 1971, à Forth Worth (Texas), rapporte le média américain CBS. À l’époque, les parents de la fillette et les autorités avaient publié un avis de recherche pour la retrouver, en vain.

Un test ADN redonne espoir aux parents

Animés par l’espoir de revoir leur fille, les parents n’ont jamais cessé de la chercher. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que leurs efforts ont finalement payé 51 ans plus tard.

Comme le précise le média américain, c’est un test ADN qui a permis au couple de localiser sa fille. Les époux ont appris que leur enfant disparu vivait toujours à Fort Worth, sous le nom de Melanie Walden.

Crédit Photo : istock

Ces derniers ont contacté la quinquagénaire sur le réseau social Facebook. C’est dans ce contexte que la principale concernée a appris qu’elle avait été enlevée et que ses véritables parents la recherchaient.

«J’ai demandé à la personne qui m'a élevée si elle n’avait pas quelque chose à me dire», a expliqué Melissa au site d’information. «Et elle m’a confirmé que j’étais bien la petite Melissa». Un nouveau test ADN a bel et bien confirmé les liens de parenté.

Des retrouvailles émouvantes

Samedi 26 novembre, Melissa a rencontré ses parents, son frère et sa petite soeur lors les fêtes de Thanksgiving. Des retrouvailles placées sous le signe de l’émotion et du soulagement : «C’est un rêve devenu réalité», a confié son frère Jeff.

Crédit Photo : CBS

« C’est bien de voir à quoi je ressemblais quand j’étais bébé », a déclaré de son côté Melissa Highsmith. Elle compte entreprendre les démarches pour retrouver son prénom de naissance.

Toujours Selon CBS, aucune information n’a été divulguée sur la ravisseuse de Melissa.