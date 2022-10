Cette robe vaporisée directement sur le corps de Bella Hadid a fait sensation lors de la fashion week à Paris

Une prouesse technologique a eu lieu dans le monde de la mode lors de la fashion week à Paris : apparaissant seins nus sur la scène, la mannequin Bella Hadid a revêtu une robe directement vaporisée sur sa peau.

Après neuf jours de festivités, la fashion week s’est finalement terminée à Paris ce mardi 4 octobre. L’occasion de revenir sur un événement marquant qui s’est déroulé ce vendredi 30 septembre et qui a fait le buzz.

Ce jour-là, la marque parisienne Coperni a présenté sa collection printemps-été 2023 et a marqué les esprits avec un final spectaculaire.

Crédit photo : Coperni

Pour le final du défilé, la mannequin Bella Hadid s’est présentée sur scène seins nus, uniquement vêtue d’un sous-vêtement. Trois professionnels se sont alors approchés d’elle et ont vaporisé sa peau d’un matériau blanc et liquide, semblable à de la toile. Au bout de quelques secondes, la substance s’est solidifiée et transformée en une sublime robe longue.

La robe de Bella Hadid fait le buzz

Le procédé utilisé pour créer une robe à partir d’un produit liquide vaporisé sur la peau a été créé par le docteur Manel Torres, designer et scientifique espagnol. Il a créé un système capable de liquéfier des fibres comme le coton, la laine et le nylon. Une fois que le produit est vaporisé sur la peau, le dissolvant contenu dans la substance s’évapore et les fibres du tissu se reforment. Au contact de la peau, le produit sèche et durcit pour devenir un matériau textile qui peut être porté.

Après que le produit ait été pulvérisé sur le corps de la jeune mannequin de 25 ans, une quatrième personne s’est approchée et a ajusté la robe en quelques coups de ciseaux. Ainsi, Bella Hadid a revêtu une belle robe blanche aux épaules dénudées et avec une fente près des jambes.

Cette robe unique et sur-mesure, créée en seulement quelques minutes, a fait sensation à la fashion week. Il s’agit d’une véritable prouesse et d’une fusion entre la mode et les nouvelles technologies. Le passage de Bella Hadid a été filmé et la vidéo publiée sur Instagram par la marque Coperni a déjà été vue plus de 323 000 fois.