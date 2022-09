En situation de handicap, ces mannequins défilent fièrement et brisent les codes de la Fashion Week

À l’occasion de la Fashion Week à New York, un défilé axé sur l’inclusion a été présenté et des mannequins en situation de handicap ont défilé sur le podium pour mettre en valeur les vêtements.

À New York, la Fashion Week est le rendez-vous le plus attendu par tous les passionnés de mode. Après six jours de festivités, cet événement spectaculaire s’est finalement terminé ce mercredi 14 septembre.

Parmi les temps forts de la Fashion Week, les spectateurs ont pu profiter d’un défilé de mode axé sur l’inclusion et proposé par l’organisation Open Style Lab.

Crédit photo : IMAXTree for Genentech

Ce défilé pas comme les autres a été organisé avec la marque Aritzia et la société de biotechnologie Genentech. Les pièces dévoilées ont été conçues et adaptées pour des personnes en situation de handicap qui souffrent d’amyotrophie spinale. Cette maladie génétique rare atteint les cellules nerveuses qui commandent les muscles, ce qui provoque une faiblesse musculaire plus ou moins élevée chez les personnes atteintes.

Des mannequins en situation de handicap

Et qui de mieux pour présenter ces vêtements inclusifs que des mannequins porteurs de handicap ? Sur le podium, des personnes en fauteuil roulant et atteintes d’amyotrophie spinale ont défilé avec fierté pour présenter ces pièces.

De nombreux vêtements différents ont été présentés, comme un costume rose avec une fermeture magnétique, des robes avec des fermoirs adaptables, ou encore des catsuits avec des coupes sur mesure. Ces pièces ont été adaptées pour permettre aux personnes handicapées de s'habiller facilement tout en leur proposant de belles pièces modernes.

Si ce défilé est une excellente idée pour mettre en valeur les personnes en situation de handicap et promouvoir l’inclusion, c’est également une belle évolution dans le monde strict de la mode. Habituellement si fermés et cruels, les stéréotypes des mannequins parfaites laissent de plus en plus la place à l’inclusion, pour plus de diversité.

