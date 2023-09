Paris : les salles de cinéma envahies par les punaises ? Faut-il les craindre ?

Début septembre, des punaises de lit ont été repérées dans plusieurs cinémas parisiens. Mais faut-il ne plus aller au cinéma pour autant ? Réponse.

Les punaises de lit sont partout en France et sont de plus en plus nombreuses. C’est le cas à Paris, où ces insectes envahissent les logements, les transports en commun… et les cinémas. Depuis le début du mois de septembre, des punaises de lit ont été repérées dans plusieurs salles de cinéma parisiennes.

“J’avais le dos et les bras couverts de piqûres. Sur le moment, je n’ai pas pensé à des punaises de lit. Le siège que j’avais réservé était très abîmé. Je me suis dit que c’était peut-être de simples puces”, a témoigné Nawal, une femme de 53 ans, auprès du Parisien.

Cette affaire a fait beaucoup de bruit dans les médias et sur les réseaux sociaux et de nombreuses personnes n’osent plus fréquenter les cinémas par peur de se faire piquer ou de ramener des punaises de lit dans leur chambre.

“Je vais encore au cinéma mais avec crainte, car on sait qu’il est très difficile de se débarrasser des punaises de lit une fois qu’elles ont infesté un appartement et qu’il suffit d’une fois. J’espère vraiment que les salles que je fréquente sont vigilantes à ce sujet. Et je sais d’ores et déjà qu’au premier signalement de présence de punaises de lit dans un ciné que je fréquente, je cesserai immédiatement d’y aller”, a expliqué Karine, une Lyonnaise qui va entre deux et quatre fois par mois au cinéma.

Des punaises de lit dans les cinémas ?

Mais faut-il pour autant s’inquiéter de la situation ? En réalité, très peu de cinémas parisiens ont été infestés de punaises de lit. Ce phénomène n’a touché qu’un petit nombre de salles et les cinémas ne sont pas les lieux les plus impactés par ce fléau.

Crédit photo : iStock

“N’importe qui peut ramener des punaises de lit, donc ça peut arriver bien sûr, surtout dans les grands cinémas des grandes villes. Mais les punaises de lit dans les cinémas sont un phénomène assez anecdotique. Le plus gros risque reste à l’hôtel, en Airbnb, dans les trains couchette… Les cinémas ne sont pas du tout le lieu public le plus à risque”, a affirmé Julie Gaultier, experte en punaises en lit à l’entreprise DogScan depuis 2011.

En plus de cela, les salles concernées ont immédiatement traité le problème et les punaises de lit ont été éradiquées. Il n’y a donc aucune raison de bouder les cinémas. Si toutefois vous craignez de vous faire piquer ou de ramener ces insectes chez vous, quelques précautions sont à prendre. Venez avec le moins d'affaires possible, ne laissez pas votre sac ouvert et évitez de le poser sur le sol ou sur les fauteuils. Enfin, privilégiez les sièges aux extrémités et non au milieu de la pièce.