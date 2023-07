Punaises de lit : d'où viennent-elles et comment arrivent-elles chez vous ?

On en parle de plus en plus ces dernières années. Les punaises de lit envahissent nos matelas et nous laissent plein de petits boutons sur la peau. Malheureusement, les personnes concernées par ce fléau semblent rencontrer beaucoup de difficultés pour se débarrasser de ces nuisibles. La question que nous nous sommes posés aujourd’hui concerne l’origine de ces parasites. D’où viennent-ils et comment se retrouvent-ils dans nos matelas ?

Crédit photo : iStock

Auparavant, les punaises de lit vivaient dans des cavernes

Une multitude de causes peuvent expliquer la présence des punaises de lit dans un logement. Avant de les évoquer, sachez que ces petites bêtes vivaient dans les grottes et les cavernes avant d’élire domicile dans nos maisons.

Ainsi, elles se nourrissaient du sang des chauve-souris. Mais il y a 40 000 ans, ces punaises se sont adaptées à l’Homme. Attirées par notre sang, elles ne s’invitent pas, contrairement à ce que l’on pense, dans des maisons à l’hygiène douteuse.

Autrement dit, vous pouvez être un maniaque de la propreté et voir votre matelas infesté de punaises de lit.

Ces parasites voyagent avec nous pour infester de nouveaux habitats

Avant d’arriver chez vous, ces nuisibles étaient donc chez quelqu’un d’autre, mais toujours au contact de l’humain. Cela doit vous rappeler les poux qui vivent uniquement grâce à nous. En effet, ils parcourent le monde de cuirs chevelus en cuirs chevelus.

Ainsi, les punaises de lit voyagent dans nos sacs, nos valises, des meubles récemment achetés ou encore des vêtements chinés. Elles ne se cachent pas uniquement dans les matelas. Tous les endroits difficiles d’accès comme les fissures du plancher sont parfaits pour elles.

Par ailleurs, elles peuvent facilement passer d’un appartement à l’autre dans un immeuble. C’est pourquoi on constate parfois de véritables invasions dans des copropriétés.

Plus inquiétant, il arrive que des lieux publics en soient infestés. Hôpitaux, maisons de retraite, écoles, prisons, crèches ou encore bibliothèques peuvent être envahis de punaises de lit. Il suffit que vous fassiez un court passage dans l'un de ces bâtiments infestés pour ramener ce fléau chez vous.

Une prolifération qui s’est accélérée dès 1970

Entre 1945 et 1970, les punaises de lit ont vu leur prolifération ralentir. Parmi les facteurs qui expliquent ce phénomène, les progrès de l’hygiène et l’usage d’un produit chimique puissant appelé DDT (dichlorodiphényltrichloroéthane).

Cette molécule intervenant dans la composition des insecticides s’est révélée particulièrement efficace. Mais ses propriétés cancérigènes ont conduit à son interdiction dès 1970. Ainsi, les punaises de lit ont pu proliférer à nouveau.

Pire encore, les produits qui ont remplacé le DDT se révélant beaucoup moins puissants, ils ont permis à ces parasites de devenir plus résistants. C’est pourquoi les personnes qui tentent de s'en débarrasser n’y parviennent pas avec les produits spécifiques achetés dans les magasins.

Malheureusement, les punaises de lit sont parfaitement installées parmi nous. Elles exploitent nos sacs et nos vêtements pour voyager d’une maison à l’autre et y pondre leurs milliers d'œufs. Ainsi, elles colonisent de nouveaux espaces et font vivre un enfer à leurs victimes.

Profitant de notre impuissance, ces parasites continuent à proliférer tranquillement...