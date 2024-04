Il débarque couvert de punaises de lit, l'hôpital est contraint de fermer ses portes

Ce mardi 9 avril, l’hôpital d’Arras a accueilli un patient infesté de punaises de lit. Pour éviter la propagation des insectes, les urgences ont fermé leurs portes le temps qu’une entreprise de désinfection intervienne.

Les punaises de lit sont de plus en plus nombreuses en France et alors que la prolifération de ces insectes semblait s’être calmée, un centre hospitalier a récemment été confronté à ces parasites. Un patient infesté de punaises de lit a été admis à l’hôpital d’Arras, dans le Pas-de-Calais, ce mardi 9 avril. Il s’est présenté aux urgences couvert de punaises de lit, qui ont rapidement été détectées.

“Un médecin a rapidement aperçu que le patient était porteur de punaises de lit. Il a été très vite isolé dans un box”, a précisé le service communication de l’hôpital.

Crédit photo : iStock

Les urgences ferment leurs portes

Le temps d’éliminer tous ces parasites et de faire venir une entreprise de désinfection, les urgences du centre hospitalier ont fermé. Les admissions des nouveaux patients ont été suspendues et les malades ont été réorientés vers d’autres établissements de santé. Une tente médicalisée a été installée devant l’entrée des urgences pour orienter les patients et seules les urgences vitales, obstétricales et pédiatriques ont été autorisées.

Crédit photo : Facebook

Une entreprise est rapidement intervenue dans la journée pour désinfecter le service des urgences.

“La gêne occasionnée a été minime, ponctuelle, après le constat de l’infection du patient dès l’entrée des urgences. La désinfection s’est terminée rapidement”, a communiqué l’hôpital.

Après quelques heures de fermeture, les urgences ont finalement pu rouvrir au cours de la nuit, à 1h du matin.