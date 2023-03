Soulagé suite au départ de son harceleur, un élève déscolarisé va pouvoir retourner à l'école et « revoir ses copains »

Après avoir été déscolarisé pendant trois mois, un petit garçon de 10 ans victime de harcèlement scolaire va pouvoir revenir à l’école, suite au départ de son harceleur.

Pendant plusieurs années, Maël (nom d’emprunt), un petit garçon de 10 ans en classe de CM2, a été victime de harcèlement scolaire. Depuis décembre 2021, il subissait des moqueries et des coups de la part de l’un de ses camarades. Une situation intenable pour le petit garçon, qui avaient des idées noires en tête.

Devant le mal-être de leur enfant, les parents de Maël n’ont pas eu d’autre choix que de le déscolariser. Depuis trois mois, l’enfant travaillait à la maison, le temps de trouver une solution. Grâce à la mise en place du dispositif SAPAD (Service d’aide pédagogique à domicile), Maël se rendait dans son école deux heures par semaine, après la fermeture, pour recevoir l’aide de sa maîtresse.

Maël va retourner dans sa classe

Finalement, Maël va pouvoir retourner dans sa classe dans les prochains jours. La raison ? L’élève harceleur va changer d’établissement. Une proposition faite par l’Éducation nationale à la famille de l’écolier mis en cause, qui a accepté. Depuis, Maël est soulagé et heureux de pouvoir retourner à l’école.

« Je ressens de la joie, de la reconnaissance, je suis content, je vais revoir mes copains ! Je ne vais plus parler de lui, je ne veux plus parler de lui, ça soulage », a-t-il confié.

La bonne nouvelle a été annoncée à ses parents par le recteur de l’académie. Ces derniers, qui trouvaient injuste que Maël soit déscolarisé sans qu’il n’y ait de sanction pour l’élève harceleur, sont eux aussi soulagés.

« Je suis fatigué, exténué, mais c’est la victoire ! C’est un combat d’un an, il a fallu 6 à 8 mois pour faire reconnaître le harcèlement. On est soulagé mais on a perdu beaucoup de temps et d’énergie. Depuis qu’on a déscolarisé notre fils, on voulait que l’autre enfant n’y soit plus. On n’était pas garanti que notre fils ne croise pas son harceleur et selon nous, les autres élèves ne devaient pas subir cela. Maël est très heureux. Il souhaitait retourner dans son école et retrouver ses copains. Il dort à nouveau et il retrouve petit à petit l’appétit », a déclaré le père de Maël.

Lutter contre le harcèlement scolaire

Maël devrait donc retourner à l’école ce lundi 6 mars. Une réunion doit avoir lieu avec le personnel de l’établissement pour que le retour de l’enfant se passe dans les meilleures conditions possibles. Dans les semaines qui viennent, Maël va continuer de voir sa psychologue. Des rendez-vous dont les frais sont à la charge de ses parents.

« Depuis avril 2022, toutes les consultations sont à notre charge. Nous n’avons le droit à aucun remboursement malgré nos demandes auprès de l’académie. Cela pèse sur le budget de la famille », a regretté le père de Maël, qui compte bien faire changer les choses.

Pour cela, le père de l’enfant fait tout son possible pour sensibiliser sur la situation de son fils sur les réseaux sociaux. Dans les prochaines semaines, il devrait être reçu par Brigitte Macron pour faire des propositions pour lutter contre le harcèlement scolaire.