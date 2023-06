Ce papa se fait critiquer pour avoir embrassé son fils de 5 ans sur la bouche, il répond à ses détracteurs

Récemment, un père de famille a reçu une vague de critiques après avoir posté une vidéo dans laquelle il embrasse son fils de cinq ans sur la bouche. Exaspéré, ce dernier a tenu à répondre à la polémique.

Crédit Photo : Tom Leeds / TikTok

Tom Leeds est un père de famille résidant dans le Yorkshire, en Angleterre. Récemment, celui qui est suivi par près de 310 000 abonnés sur TikTok s’est attiré les foudres d’une partie de sa communauté.

La raison ? Le Britannique a posté une vidéo dans laquelle il embrasse son fils de cinq ans sur les lèvres. Une marque de tendresse qui lui a valu de recevoir un flot de critiques, comme le démontrent les commentaires suivants :

«Vous êtes magnifiques, mais ne l’embrasse pas sur les lèvres», «Tu ne devrais pas l’embrasser à cause des bactéries présentes dans ta bouche. Si c’est le cas, ton enfant peut avoir des caries», «N’embrassez pas vos enfants sur les lèvres ! !! Parce que tous les humains n'ont pas de bonnes intentions, vous voyez ce que je veux dire ? Ne rendez pas cela acceptable».

Le bisou de la discorde

Face à cette situation, l’auteur de la publication a décidé de répondre à ses détracteurs dans une série de vidéos : «Je trouve cela inquiétant que mon attitude vous dérange», a déclaré le père du petit Roman sur sa page TikTok.

Avant d’ajouter : «J'embrasserai mon fils (…) sur les lèvres aussi longtemps que je le jugerai nécessaire et aussi longtemps qu'il me laissera faire, parce que je l'aime à la folie et qu'il est mon meilleur ami, et un jour il ne voudra plus que je le fasse et il ne voudra probablement plus avoir affaire à moi».

Crédit Photo : Tom Leeds / TikTok

De nombreuses personnes se sont empressées d’apporter leur soutien à Tom : «Si quelqu’un voit autre chose qu’un père embrassant son fils, c’est de lui qu’il faut se méfier», «Votre lien avec votre fils est naturel, vous faites un excellent travail», «Qu’est-ce qui ne va pas chez les gens ? C’est son fils ! Le fait que son père lui montre de l’amour fera de lui un garçon/un homme plus doux et plus aimant !», peut-on lire parmi les nombreuses réactions.