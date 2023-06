Voici la phrase à ne surtout pas employer lorsque votre enfant est angoissé, selon une experte

Une experte, maman de deux enfants, a dévoilé les astuces à adopter lorsque votre enfant est angoissé. Ces exercices sont aussi bénéfiques pour les adultes et pourront accompagner les enfants durant toute leur vie.

Crédit : ChayTee/ iStock

Les enfants (comme les adultes) peuvent être angoissés par de nombreuses choses. Il est donc normal que les émotions se manifestent à un moment ou un autre. Et dans ce cas, il existe des astuces pour accompagner votre enfant et lui permettre de diminuer son stress et de contrôler ses émotions.

À l’inverse, il existe une phrase à éviter à tout prix lorsque votre enfant (ou un adulte) laisse parler ses émotions. Rachel Romer, cofondatrice d’une société d’aide à l’éducation, maman de deux enfants, et experte dans le sujet, la dévoile.

Il s’agit de la phrase « Calme-toi ».

Accepter ses émotions et les maîtriser

Crédit : PeopleImages/ iStock

Invitée dans un podcast aux côtés du chercheur Brené Brown et du psychologue Adam Grant, Rachel Romer déconseille à tout parent de répondre « Calme-toi » à son enfant lorsqu’il est angoissé.

Selon l’experte, cette phrase aurait l’effet inverse. En répliquant de cette façon, les parents ne prêteraient pas attention aux émotions et sentiments de leur enfant. Rachel Romer conseille plutôt d’apprendre à écouter leurs émotions et à ne pas les repousser.

Elle poursuit en livrant quelques astuces pour aider votre enfant à mieux contrôler ses émotions en cas de crise d’angoisse. Faites d’abord savoir à votre enfant qu’il a le droit d’être anxieux. Ensuite, vous pouvez par exemple faire un exercice de respiration avec votre enfant en vous calant sur sa respiration. Le but est de créer un espace de confiance pour apaiser votre enfant.

Enfin, Rachel Romer conseille de transformer son angoisse en une pensée positive. En imaginant des possibilités positives plutôt que négatives, comme nous avons la fâcheuse habitude de le faire en plein moment d’angoisse, vous transformez votre anxiété en excitation.

De judicieux conseils à adopter toute sa vie et qui s’appliquent aussi bien aux enfants qu’aux adultes.