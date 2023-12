Il se pend car il croit avoir tué des gens dans un carambolage... qui n'a fait aucun blessé

En Seine-et-Marne, un trentenaire a été retrouvé pendu à son domicile après avoir été responsable d’un carambolage sur la route. Ayant fui la scène de l’accident, sa culpabilité lui a fait commettre ce geste irréparable.

C’est un fait divers assez rocambolesque, survenu le jeudi 14 décembre, que nous relaye Le Parisien. Une histoire qui montre à quel point il est important de rester sur place en cas d’accident, surtout si vous vous sentez responsable et coupable. Nous sommes en fin d’après-midi, sur la D84 à hauteur de Mitry-Mory (Seine-et-Marne), lorsqu’un véhicule roulant à grande vitesse percute une autre voiture.

L’accident entraîne ensuite un énorme carambolage avec huit voitures qui s’encastrent les unes dans les autres. C’est le chaos total. Le conducteur responsable de ce carambolage, âgé de 34 ans, est totalement pris de panique. Accompagné de deux passagers, il prend la fuite en abandonnant la voiture, qui était son véhicule de fonction, sur la route.

Crédit photo : iStock

Arrivés rapidement sur place, les pompiers ne constatent aucune victime. Ni décès, ni blessé, que d’importants dégâts matériels. Au même moment, la société à laquelle appartenait la voiture est alertée par un employé que celle-ci était volée. Peut-être pour brouiller les pistes avec le conducteur !

Il ne savait pas qu’il n’avait tué personne

Cependant, cette histoire va prendre une autre tournure, bien plus dramatique, dans la soirée. La police est appelée par un jeune qui raconte avoir retrouvé son ami pendu à son domicile. Il leur explique qu’il l’a décroché et sauvé in extremis. Le trentenaire suicidaire est transporté à l’hôpital avec un pronostic vital très engagé et décède le lendemain.

Crédit photo : iStock

C’est alors que la police va faire le lien entre le suicide et l’accident survenu plus tôt dans la journée. Ils découvrent que la victime n’est autre que le conducteur de la voiture ayant provoqué le carambolage. Son ami explique alors à la police que la victime lui avait confié qu’il pensait avoir tué quelqu’un dans l’accident et qu’il s’en voulait.

Inconnu des services de police, il s’est donc laissé ronger par la culpabilité. Une culpabilité injustifiée car il n’avait fait aucune victime, pas même un blessé. Mais ça, il ne le savait pas et il ne le saura jamais...