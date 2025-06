Un bébé de 18 mois reste cinq heures en plein soleil dans une voiture, il est retrouvé sévèrement déshydraté

En Corrèze, un bébé de 18 mois a été oublié dans une voiture par ses parents pendant cinq heures, alors que la température extérieure avoisinnait les 31,7 degrés. Il a été retrouvé sévèrement déshydraté.

Il existe plusieurs dangers en été. Quand il fait chaud et que nous allons à la mer, au lac ou à la piscine, les noyades sont vite arrivées. En mai dernier, un pêcheur a réussi à sauver la vie d’une adolescente de 12 ans qui était en train de se noyer. En plus de cela, on retrouve un deuxième danger en été : les enfants et les animaux laissés dans les voitures en plein soleil.

Crédit photo : iStock

Cette situation peut être extrêmement dangereuse, et ce même si les fenêtres du véhicule restent ouvertes. Dans une voiture, la température peut battre des records de chaleur en seulement quelques minutes, ce qui peut être mortel. Même pour une courte pause, il ne faut jamais laisser un enfant ou un animal dans une voiture en été. Si vous repérez un chien dans cette situation, vous pouvez agir pour le sauver.

Un bébé sévèrement déshydraté

Récemment, un bébé de 3 mois est mort en France, oublié sur le parking du travail de son père par 30 degrés. Il est malheureusement mort de chaud. Ce drame s’est produit à nouveau ce vendredi 20 juin. Un enfant de 18 mois a été oublié dans une voiture en plein soleil pendant cinq heures, sur le parking d’un McDonald’s. Selon Midi Libre, l’enfant est resté dans le véhicule de 8h à 13h à Ussel, en Corrèze.

Crédit photo : iStock

Ce jour-là, la température extérieure avoisinnait les 31,7 degrés. Le bébé a été retrouvé sévèrement déshydraté et a été évacué par hélicoptère vers le CHU de Limoges. Pour le moment, il est toujours hospitalisé dans un état grave. Une enquête a été ouverte par le parquet de Tulle pour comprendre les raisons de l’incident.