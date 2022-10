Intermarché : pour éviter la foule autour de la grande surface, cette station-service va ouvrir uniquement... la nuit

Confrontée à une forte affluence dans la journée, cette station-service Intermarché va être ouverte uniquement la nuit. Le but : faciliter la circulation autour du magasin et limiter les perturbations causées par la foule.

Dans le Pas-de-Calais, faire son plein à la station-service de Méricourt n’est pas toujours une mince affaire. En effet, cette station-service Intermarché est confrontée à une forte affluence depuis plusieurs jours, à tel point que la circulation est souvent bloquée, ce qui entraîne des perturbations tout autour du magasin.

Crédit photo : iStock

Pour limiter cette forte affluence, les gérants de l’Intermarché ont pris une décision radicale : la station-service n’ouvrira plus que la nuit, entre 19h30 et 8h du matin. En plus de cela, le paiement à la pompe se fera uniquement par carte bancaire. Cette annonce, qui en a surpris plus d’un, a été faite sur la page Facebook de l’Intermarché de Méricourt.

« Chers clients, chères clientes, au regard de l’affluence anormale de ces derniers jours et des perturbations de circulation engendrées, votre station-essence sera ouverte uniquement de 19h30 à 8h le lendemain », peut-on lire sur la publication.

Une station-service ouverte uniquement la nuit

Ces derniers jours, la station-service de Méricourt était confrontée à une affluence anormale. Des files interminables se créaient tout autour des pompes, ce qui entraînait de fortes perturbations aux alentours. Les livraisons d’essence étaient ralenties, l’entrée au magasin était bloquée par les conducteurs ce qui empêchait les clients de faire leurs courses, et la circulation était fortement ralentie.

Crédit photo : iStock

« On a subi de grosses perturbations pour l’accès de nos clients et des livreurs au magasin, avec des répercussions pour les autres enseignes de la zone. Cette configuration permettra à nos transporteurs de carburant de nous livrer correctement, à nos clients de pouvoir faire leurs courses, à nos livreurs de marchandises de ne pas être bloqués, à nos collègues de la zone de travailler et à nos collaborateurs de pouvoir eux aussi avoir du carburant pour venir travailler », a expliqué le personnel de la station-service.

Pour le moment, on ne sait pas jusqu’à quand cette décision sera maintenue, mais elle a fait la joie de tous les employés du magasin qui pourront aller travailler sans arriver en retard.