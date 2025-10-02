«Je t'aime plus que n'importe qui» : une enseignante avoue avoir eu une relation avec un élève de 11 ans

Ce lundi 29 septembre, une enseignante âgée de 24 ans a plaidé coupable pour “détournement de mineur” et “comportement déplacé à caractère sexuel” après avoir développé une relation amoureuse avec un élève âgé de 11 ans.

En mai 2024, les parents d’un garçon âgé de 11 ans découvrent avec effroi des échanges numériques entre leur fils et sa professeure, Madison Bergmann, âgée de 24 ans. Cette dernière avait alors été immédiatement suspendue par l’école élémentaire de River Crest, située à Hudson, dans le Wisconsin, avant d’être interpellée par la police.

Crédit photo : Law and Crime Network

L’enquête a alors mis au grand jour au moins 33 000 SMS échangés entre l’enseignante et son élève. La police a indiqué avoir découvert un dossier appartenant à la suspecte où elle notait en détail l’ensemble de leurs rencontres clandestines.

Les messages et la centaine de lettres échangés par les deux protagonistes de l’affaire ne laissaient aucun doute quant à la nature possible de leur relation. Ils discutaient de leurs rendez-vous, en classe, lors de la pause déjeuner ou après les cours, et de plusieurs baisers échangés.

Crédit photo : Facebook / Madison Bergmann

L'enseignante arrêtée deux mois avant son mariage

La possibilité de relations sexuelles a également été évoquée entre eux, sans que des charges allant dans le sens d’un passage à l’acte n’aient été retenues. Dans une des lettres, révélée par CBS News, l’enseignante écrivait :

« Une de mes cousines est en CM2 et je n’imagine pas un homme lui parler comme nous nous parlons. Je sais que nous avons une relation particulière et je t’aime plus que n‘importe qui au monde, mais je dois être une adulte dans cette situation et arrêter cela ».

Crédit photo :Law and Crime Network

Présentée dans le box des accusés ce lundi 29 septembre dans un tribunal du Wisconsin, Madison Bergmann a reconnu les faits et a plaidé coupable. Pour l’heure, elle fait face à 10 chefs d’accusation, dont « agression sexuelle sur un enfant de moins de 13 ans », « séduction d’enfants », « inconduite sexuelle de la part du personnel scolaire » et « utilisation d’un ordinateur pour faciliter un crime sexuel sur enfant ».

Lors de cet interrogatoire, la jeune femme a affirmé que les parents de la victime l'avaient invitée à un séjour à la montagne en décembre dernier. Et que c'était à la suite de cette escapade au ski que la mère de famille lui avait donné le numéro de son fils.

Crédit photo : Facebook / Madison Bergmann

Madison Bergmann devait se marier en juillet 2024, mais les noces ont été annulées d'un commun accord suite à son arrestation. Auprès du New York Post, un ami proche de l'ex-fiancé a confié que ce dernier était choqué d'avoir été trompé par la jeune femme avec un enfant.

En reconnaissant sa culpabilité dans cette affaire, son procès a été écourté et a conduit à la programmation d’une nouvelle audience le 22 décembre, afin de connaître sa sentence. Elle risque jusqu’à 18 ans de prison.