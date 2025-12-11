Un chauffeur de bus scolaire sauve 42 élèves en se garant pendant un malaise cardiaque, avant de mourir

En Charente-Maritime, un conducteur de car scolaire a eu le réflexe de garer son véhicule rempli de lycéens avant de succomber à un malaise cardiaque.

Ses derniers instants auront permis de sauver des dizaines d’adolescents. Les faits se sont déroulés ce mardi 9 décembre entre les communes de Saint-Vivien et de Châtelaillon-Plage (Charente-Maritime), rapporte Ici Charente.

Un chauffeur de se sent mal et gare son bus avant de mourir

Un conducteur de car scolaire ramenait un groupe de 42 élèves du lycée de la Mer et du Littoral de Bourcefranc-le-Chapus après une sortie au théâtre de La Rochelle.

Sur le chemin du retour, le chauffeur âgé de 55 ans a eu un geste inattendu : il a stationné son véhicule sur le bas-côté de la quatre-voies. Il a ensuite fait descendre en urgence les lycéens et les professeurs.

Une fois cette étape terminée, le quinquagénaire est sorti de son bus à son tour, mais celui-ci s’est effondré au sol. Les enseignants ont aussitôt alerté les urgences, aux alentours de 21 heures 20.

Dépêchés sur les lieux, les pompiers et le Smur ont pris en charge la victime. Ils ont prodigué, pendant près d’une heure, un massage cardiaque, en vain. Le chauffeur a été déclaré mort sur place.

« Ça aurait pu être beaucoup plus grave »

Contacté par Le Parisien, Stéphane Villain, maire de Châtelaillon-Plage et président du SDIS Charente-Maritime, est revenu sur ce dramatique accident.

« Il a garé son car en urgence, car il s’est mis à vomir du sang. C’est une adulte qui a vu qu’il n’était pas bien et qui lui préconisé de se garer. Et c’est ce qu’il a fait, heureusement, parce que ça aurait pu être beaucoup plus grave », explique-t-il.

Avant d’ajouter :

« Il s’agit d’une personne qui, semblerait-il, était malade ».

À la suite du drame, les adolescents et leurs accompagnateurs ont été transférés vers une salle polyvalente. Une cellule psychologique a été mise en place.

Une heure après leur arrivée, les jeunes gens ont été ramenés à leur établissement scolaire avec un nouveau chauffeur de bus.