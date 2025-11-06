En arrêt maladie depuis un an, un prof gagne “Un dîner presque parfait” et s'attire de gros ennuis

En Allemagne, un vainqueur de l'émission “Un dîner presque parfait” aurait dû s’abstenir de participer au programme télévisé. En effet, l’apparition de l’enseignant à la télévision, alors qu’il est en arrêt maladie depuis un an, n’a pas échappé à l’administration qui a ouvert une enquête interne.

Généralement, quand on est en arrêt maladie, on est supposés rester à la maison pour mieux se soigner et revenir en meilleure forme au travail. Cependant, il semblerait que cette logique inéluctable soit particulièrement facile à contourner chez nos voisins allemands.

Il y a quelques semaines, on découvrait notamment l’histoire folle de cette prof en arrêt maladie depuis 16 ans, qui a continué à être payée et a fini par porter plainte contre son employeur quand ce dernier a découvert l’anomalie.

Crédit photo : iStock

Cette fois-ci, c’est un prof en arrêt maladie depuis un an qui se retrouve au coeur d’une procédure disciplinaire et d’une enquête. Âgé de 34 ans, il est suspecté d’avoir participé à deux émissions de télévision alors qu’il était en arrêt maladie.

Reconnu par des collègues

Durant ses passages télévisés, il a notamment remporté le programme “Un dîner presque parfait”. Élu meilleur cuisinier amateur sur le thème de la semaine "Un voyage romantique à travers l’Eurasie", le professeur d’anglais et de géographie avait remporté la somme de 3 000 euros.

Crédit photo : RTL+

Ce sont certains de ses collègues qui l’ont reconnu à la télévision, et qui n’ont pas hésité à remonter l’information comme nous l'apprend le média Der Spiegel. L’administration régionale de Cologne a confirmé avoir engagé une procédure disciplinaire. L’enquête devra établir si ces émissions ont été tournées pendant son arrêt maladie ou pas et si l’enseignant a commis, ou non, une faute professionnelle.

Si c’est le cas, des sanctions disciplinaires peuvent être prises à son encontre, mais le processus peut également déboucher sur un classement sans suite, si des preuves suffisantes pour l'innocenter sont rapportées au dossier.