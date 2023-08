L'humoriste Wahid Bouzidi mort à 45 ans des suites d'un AVC

Hospitalisé mercredi pour un AVC, l’humoriste Wahid Bouzidi est décédé ce dimanche à l’âge de 45 ans.

Triste nouvelle pour le monde du spectacle ! Révélé lors de la première saison du Jamel Comedy Club, Wahid Bouzidi n’est plus ! L’humoriste et comédien a été frappé d’un AVC ce mercredi et était hospitalisé dans un état critique.

Malheureusement, Wahid Bouzidi a succombé des suites de son AVC et est décédé ce dimanche, au Maroc, selon sa page Facebook officielle qui a annoncé la triste nouvelle.

L’humoriste était en vacances alors qu’il venait de terminer la tournée de son dernier one-man show intitulé “Wahid… Il se relève”. Au-delà de ses spectacles, il est apparu dans plusieurs films populaires comme “Kickback”, “Encore Heureux” et “Neuilly sa mère, sa mère”.

Il avait déjà survécu à trois AVC !

L’humoriste avait déjà subi trois AVC par le passé, et à chaque fois, comme le titre de son spectacle le suggère, il s’en était relevé, non sans mal : “Il y a un mois, j’arrivais à peine à marcher. Les médecins n’ont pas arrêté de me dire que je ne remonterai plus jamais sur scène”, confiait-il en 2021 dans les colonnes du Courrier de l’Atlas.

Son retour sur scène était comme “une revanche” après ses problèmes de santé : “J’ai pris conscience qu’on est juste de passage, qu’il faut juste kiffer la vie”.

À l’annonce de son décès, de nombreuses personnalités du spectacle et du divertissement ont rendu hommage à celui qui était considéré comme la personne la plus gentille du monde.