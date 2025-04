“Un cancer pépouze” : après l'annonce de sa maladie, Laura Felpin prend la parole et rassure ses fans

Ce 31 mars 2025, l’humoriste Laura Felpin a annoncé être atteinte d’un cancer de la thyroïde. Elle a toutefois tenu à rassurer ses fans.

La nouvelle est tombée ce 31 mars dans la journée, à la surprise générale : l’humoriste Laura Felpin s’est fait diagnostiquer un cancer de la thyroïde à 35 ans. C’est notamment dans les colonnes du magazine GQ que l’actrice, vue récemment dans la série Bref 2, a annoncé qu’elle faisait face à “une forme d’épuisement”.



Crédit : GQ Magazine

Elle a confié avoir eu connaissance de ce diagnostic en février 2025 après s’être fait retirer un nodule en décembre dernier. Alors qu’elle devra suivre un traitement à vie, la jeune femme s’est livrée sur cet “aléa” de la vie :

L’humoriste française a notamment déclaré avec sagesse au magazine que “la vie, c’est aussi la maladie, le burn-out ou la dépression. On dit toujours que l’hiver existe pour nous rappeler que l’été est là. On oscille ainsi entre des moments très intenses qui nous font comprendre que tout ce qui nous entoure est d’une grande fragilité.

Suite à la publication de son interview exclusive dans GQ Magazine, Laura Felpin a tenu à faire une mise au point sur ses réseaux sociaux. Elle a ainsi déclaré en toute transparence :

“Ce que je vis n’a rien d’extraordinaire, et c’est sûrement ce que j’ai voulu dire par là en deux phrases dans cette interview : la maladie fait partie de la vie, et c’est un peu la mienne en ce moment, et celle de tellement de gens.”



Crédit : @laura_felpin

Âgée de 35 ans, l’humoriste a tenu tout de même à rassurer ses fans concernant son état de santé actuel :

“Je ressens beaucoup de gratitude de n’avoir pas eu de pépin de santé avant ça, et je pense à ceux et celles qui se battent depuis toujours. Moi, j’ai vraiment ce qu’on appelle un cancer 'pépouze'. Apparemment, j’ai plus de chances de me faire percuter par un bus que de mourir de ça.”