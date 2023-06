Les 3 raisons de regarder le nouveau spectacle de Fabrice Éboué sur Prime Video

Dans son nouveau spectacle, intitulé «Adieu hier» et disponible sur Prime Video, l’humoriste Fabrice Éboué tire à balles réelles sur les dérives du «nouveau monde», transformant ainsi la scène du théâtre Déjazet (Paris) en ring de boxe.

C’est le show à ne pas louper sur Prime Video ! Le quatrième spectacle de Fabrice Éboué, intitulé «Adieu hier», aurait pu être enregistré dans un champ de cactus, tant l’humoriste y est piquant.

Mais c’est dans le théâtre Déjazet (Paris) que l’ancien pensionnaire du Jamel Comedy Club a choisi de dénoncer les dérives de notre société. Un show corrosif et maîtrisé qui fait du bien ! Voici trois bonnes raisons de regarder le nouveau spectacle de Fabrice Éboué sur Prime Video.

Crédit Photo : Prime Video

Un show sans pitié et désopilant

Les personnalités politiques, Miss France, Vincent Cassel, les militants exacerbés, les végans, les jeunes… Fabrice Éboué n’épargne personne et étrille le politiquement correct. Et pour ce faire, l’humoriste ne manque pas d’exemples, aussi cyniques et provocateurs les uns que les autres.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le réalisateur de «Barbaque» ne fait pas dans la dentelle, notamment lorsqu’il s’attaque au scandale de la pédophilie au sein de l’Église catholique.

Des punchlines percutantes à foison

Dans «Adieu hier», Fabrice Éboué manie l’art de la punchline à la perfection. Sa cible préférée ? Les réseaux sociaux, pardi ! «C’est quoi l’ancêtre du réseau social ? En sachant qu’un réseau social, c’est un endroit où on donne tous notre avis à tort et à travers sur tous les sujets. L’ancêtre du réseau social, c’est le bistrot ! (…) Le bistrot, c’était un réseau social avec des couilles», lance l’artiste. À travers sa diatribe hilarante, le comédien nous rappelle que les médias sociaux se sont imposés dans notre quotidien, pour le meilleur et surtout pour le pire, notamment depuis l’ère post-Covid.

Une prestation de haut vol

Tout au long de son one-man-show, Fabrice Éboué nous donne le tournis tant il enchaîne les interactions avec le public et les répliques percutantes, le tout sans pause. Une prestation bien rythmée dans laquelle l’humoriste se moque de tout sans aucune retenue.

Alors si vous hésitiez encore, réservez votre soirée pour découvrir sans plus attendre «Adieu hier» sur Prime Video.