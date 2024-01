Deux hommes s'embrassent tendrement pour le Nouvel An à la télévision : la Toile s'emporte !

Alors que la chaîne CNN a diffusé l’image de deux hommes en train de s’embrasser le soir du Nouvel An, les retombées ont été inattendues sur la Toile. Zoom.

2024 ne signera hélas pas la fin de l’homophobie… à notre plus grand désespoir. La preuve, avec cet incident qui s’est déroulé après la diffusion d’images de CNN. En effet, la chaîne a filmé deux hommes mixtes en train de s’embrasser au moment du décompte du Nouvel An. Un moment de tendresse où l’on découvre les deux hommes gays célébrer leur amour. Sauf que, bémol : cette diffusion n’a pas récolté tous les suffrages. Et oui, c’est choquant.

Des réactions polémiques

Comme le rapporte Buzzfeed, sur la plateforme X, des internautes se sont empressés de donner leur avis sur la situation en témoignant de leur incompréhension et dégoût. Des commentaires homophobes, désobligeants et irrespectueux qui font froid dans le dos. Ainsi, on pouvait lire : “Et voilà, encore une fois, CNN montre deux hommes s’embrasser” ou encore “Voilà comment commence l’année avec CNN” ou “C’est dégoûtant”. D'autres ont soulevé un autre point, la mixité raciale du couple. Des commentaires racistes ont alors été publiés sur X.



Crédit photo : X

Crédit photo : X

Pourtant, l’émission du Nouvel An sur la scène avait bien commencé puisque les deux présentateurs phares, Anderson Cooper et Andy Cohen, ont partagé un shot en plein direct sur la chaîne. La réaction d’Anderson Cooper après avoir bu son shot avait d’ailleurs fait beaucoup rire la Toile. Sur ces images, on découvre l'animateur qui se remet difficilement de sa dernière gorgée festive. On rappelle d'ailleurs que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.



Une fois encore, cet incident prouve que l’homophobie est encore trop présente dans le monde. Et si on laissait enfin les gens s’aimer, peu importe leur genre, sexe ou identité ?