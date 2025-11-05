Elon Musk veut se payer 1000 milliards de dollars, un important actionnaire de Tesla s'oppose à ce projet « excessif »

Elon Musk a récemment lancé un projet de rémunération lui permettant de gagner 1 000 milliards de dollars (soit 870 milliards d’euros). Cependant, le fonds norvégien, l’un des plus gros actionnaires de Tesla, s’oppose à ce projet.

Elon Musk, directeur général de Tesla, a récemment lancé le projet de rémunération le plus ambitieux de l’histoire du capitalisme. S’il est validé, ce projet permettrait à Elon Musk de gagner jusqu’à 12% supplémentaires du capital de Tesla, une somme pouvant atteindre 1 000 milliards de dollars, soit 870 milliards d’euros. Une rémunération énorme, d’autant plus qu’Elon Musk est déjà l’homme le plus riche du monde, même s’il pourrait être dépassé par un milliardaire américain discret et méconnu du grand public.

“Même en atteignant seulement deux des cibles les plus faciles, ainsi qu’une croissance modeste des actions, Musk gagnerait 26 milliards de dollars, soit plus que le salaire à vie des huit PDG les mieux payés réunis, un groupe qui comprend Mark Zuckerberg de Meta Platforms, le cofondateur d’Oracle Larry Ellison, Tim Cook d’Apple et Jensen Huang de Nvidia”, a analysé Reuters.

Crédit photo : iStock

Elon Musk pourrait gagner cette somme s’il parvient à atteindre plusieurs objectifs : hisser la capitalisation de Tesla à 8 500 milliards de dollars, produire 20 millions de véhicules électriques par an, déployer 1 million de taxis autonomes et livrer 1 million de robots humanoïdes Optimus.

Le fonds norvégien s’oppose au projet

Cependant, tout ne se passe pas comme prévu pour Elon Musk puisque le fonds souverain norvégien s’oppose à son projet de rémunération. Selon une annonce faite ce mardi 4 novembre, le premier fonds souverain au monde et septième actionnaire de Tesla estime que cette proposition est “excessive”. En plus de cela, le fonds norvégien juge que le projet de rémunération dépend trop d’Elon Musk lui-même, ce qui représente un danger pour l’entreprise et les actionnaires si Elon Musk décide de quitter Tesla ou performe moins bien.

Si le fonds norvégien s’oppose à ce plan de rémunération, d’autres ont accepté la décision d’Elon Musk, comme Baron Capital, deuxième actionnaire de Tesla, qui a affirmé qu’il apporterait son soutien au projet du milliardaire.

Elon Musk menace de quitter Tesla

La décision du fonds norvégien pourrait pousser d’autres actionnaires à s’opposer également au projet. L’Institutional Shareholder Services (ISS), un cabinet de conseil très influent, appelle les actionnaires à s’opposer à ce plan, faisant part de ses “inquiétudes concernant l’ampleur et la conception de cette prime spéciale”, comme le rapporte L’Indépendant.

D’autres investisseurs comme BlackRock, Vanguard et State Street, n’ont pas encore dévoilé leurs intentions. La position du fonds norvégien est une mauvaise nouvelle pour Elon Musk, qui a menacé qu’il quitterait Tesla s’il n’obtenait pas gain de cause, comme le rapporte BFMTV. Le milliardaire a également menacé de limiter le développement des projets liés à l’intelligence artificielle si son plan n’était pas approuvé.

Affaire à suivre…