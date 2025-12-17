Elon Musk devient le premier homme à atteindre une fortune de 600 milliards de dollars

Un temps dépassé, Elon Musk n’a pas attendu bien longtemps pour récupérer sa couronne d’homme le plus riche du monde avec, au passage, un record.

Le premier homme à dépasser les 600 milliards de dollars de fortune

Il n’aura pas fallu bien longtemps pour que Elon Musk redevienne l’homme le plus riche du monde. Le milliardaire sud-africain a, un temps, été dépassé par Larry Ellison, le fondateur d’Oracle et ses 393 milliards de dollars. Il faut dire que, début septembre, la fortune de Elon Musk avait drastiquement baissé.

Mais grâce à la valorisation de SpaceX, évaluée à 800 milliards de dollars, Elon Musk a rattrapé son retard sur Larry Ellison, allant jusqu’à le dépasser. En quelques jours seulement, la fortune du patron de SpaceX et Tesla a ainsi augmenté de 168 milliards, selon Forbes. De ce fait, au lundi 15 décembre, sa fortune s'élevait à 677 milliards de dollars (648 milliards de dollars selon Bloomberg).

SpaceX, la carte maîtresse dans la fortune de Elon Musk

Crédit photo : Sven Piper/ iStock

C’est la première fois que la fortune de Elon Musk dépasse les 600 milliards de dollars. La nouvelle ascension du milliardaire ne devrait pas s’arrêter là. Elon Musk détient actuellement 42% de SpaceX. Cette dernière, qui vaut déjà beaucoup, pourrait encore atteindre les 1500 milliards de dollars si elle entre en bourse, poursuit Forbes.

Si une telle chose devait arriver, Elon Musk deviendrait alors le premier homme dont la fortune dépasse les 1000 milliards de dollars. L’homme d’affaires en est pour l’instant à la moitié du chemin et il semble parti vers la bonne voie.

Vous l’aurez compris, c’est en grande partie grâce à SpaceX que Elon Musk doit sa fortune. Sa société spécialisée dans l’aéronautique est en forme. À titre de comparaison, Tesla a vu ses chiffres dégringoler après le soutien du milliardaire à Donald Trump durant sa campagne présidentielle. Surtout, Elon Musk ne détient que 12%, soit 197 milliards de dollars chez Tesla. C’est moins que les 336 milliards de SpaceX.

2026 sera-t-elle l’année où la fortune de Elon Musk pourrait franchir la barre des 1000 milliards de dollars ?