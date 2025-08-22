Personne ne le connaît, mais cet homme va bientôt devenir plus riche qu'Elon Musk

Selon l’indice Bloomberg, Elon Musk pourrait bientôt ne plus être l’homme le plus riche du monde alors qu’un milliardaire américain, plus discret et plus méconnu du grand public, serait proche de le détrôner.

Bientôt la fin du règne pour Elon Musk ? Avec sa fortune de 375 milliards de dollars, le magnat néo-zélandais trône fièrement comme l’homme le plus riche du monde depuis plusieurs années. Seulement voilà, ses prises de position politiques controversées ont suffi à mettre son business à mal, alors que d’autres fortunes réduisent l’écart avec celle d’Elon Musk.

Selon l’indice Bloomberg qui établit, avec des estimations très précises, le classement des personnes les plus riches du monde, un milliardaire américain est venu s’immiscer dans le top trois, devant Jeff Bezos et Mark Zuckerberg.

Crédit photo : Getty Images

Il s’agit de Larry Ellison, 81 ans, cofondateur et principal actionnaire d’Oracle Corporation, société ayant créé la plus grande entreprise de gestion de bases de données au monde. Il doit principalement sa fortune à son entreprise, mais possède également d’autres activités diverses.

Selon l’indice Bloomberg, sa fortune est aujourd’hui évaluée à plus de 300 milliards de dollars, le plaçant ainsi comme le deuxième homme le plus riche du monde.

"Au 19 août 2025, la fortune de Larry Ellison s’affichait à 302 milliards de dollars, contre 375 milliards de dollars pour le patron de Tesla et SpaceX qui a, lui, vu sa propre fortune fondre de plus de 57 milliards depuis le début de l’année"

Proche de Donald Trump et propriétaire d’une île à Hawaï

Larry Ellison est aussi un acteur majeur du "cloud computing" (l’informatique à distance) essentiel à l’intelligence artificielle. Si Oracle corp. est bien positionnée sur la liste des entreprises qui pourraient racheter les activités américaines de TikTok, Larry Ellison est aussi impliqué dans le projet hors norme d’infrastructures pour l’intelligence artificielle "Stargate", annoncé par Trump en janvier, et dans lequel pas moins de 500 milliards de dollars pourraient être injectés.

Crédit photo : Getty Images

En plus de ses activités entrepreneuriales, il possède un vaste portefeuille immobilier ainsi que de nombreux biens, dont l’île de Lanai, à Hawaï, la sixième plus grande île de l’archipel américain du Pacifique, qu’il a achetée pour 300 millions de dollars en 2012.

Larry Ellison a dépensé des centaines de millions de dollars pour acquérir des propriétés luxueuses, dont un parcours de golf privé et un domaine inspiré de l'architecture féodale japonaise en Californie. Sur le plan politique, Larry Ellison est également un proche soutien de Donald Trump et un donateur du Parti républicain depuis de nombreuses années. Pour de nombreux experts, si la tendance actuelle se confirme dans les mois à venir, Larry Ellison pourrait bien détrôner Elon Musk au classement des personnes les plus riches du monde.