Des bus remplis de SDF envoyés de Paris à Orléans pour les faire disparaître en secret à l'approche des JO ?

Ce lundi 25 mars, Serge Grouard, le maire d’Orléans, a affirmé que des bus remplis de migrants sans-abri arrivaient dans sa ville depuis trois semaines. Il accuse la ville de Paris de vouloir faire disparaître les SDF à l’approche des JO, et ce sans l’avoir prévenu.

Lors d’un point presse organisé ce lundi 25 mars, Serge Grouard, le maire d’Orléans, a exprimé toute sa colère contre la ville de Paris. Selon lui, la capitale enverrait des bus remplis de migrants sans-abri à Orléans.

Toutes les trois semaines, un véhicule arriverait de Paris avec 30 à 50 personnes à bord et déjà 500 personnes sans domicile fixe auraient été conduites à Orléans. Serge Grouard soupçonne et accuse la ville de Paris de vouloir faire disparaître les SDF de ses rues à l’approche des Jeux Olympiques qui se tiendront cet été.

“Tout cela se fait en catimini”

L’année dernière, des sas d’hébergement temporaires ont été installés en région parisienne afin de désengorger l’Île-de-France, et l’un d’entre eux est situé à Orléans. Une fois arrivés dans la ville, les migrants devraient être réorientés vers une autre structure de la région.

Crédit photo : iStock

Cependant, Serge Grouard craint que les SDF se retrouvent livrés à eux-mêmes à Orléans. Il affirme également ne pas avoir été prévenu de la situation.

“Tout cela se fait en catimini, et c’est particulièrement choquant ! En tant que maire, je ne suis même pas au courant. Depuis des semaines, je demande des précisions, je demande ce qu’il en est. Je n’ai aucune réponse précise. Paris et la région parisienne sont débordés donc on se dessert en province, et après, quand on sera serré en province, on fait quoi ? Nous ne sommes pas dans le monde des Bisounours et moi, je veux que l’État assume ses responsabilités. Orléans n’a pas vocation à accueillir la colline du crack de Paris”, a dénoncé Serge Grouard.

Pour tenter de régler la situation, le maire d’Orléans a interpellé Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, afin de trouver une solution.