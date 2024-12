Elle héberge des SDF pour leur venir en aide, mais va perdre sa maison à cause d'eux

La propriétaire d'une maison a voulu se montrer généreuse en hébergeant des sans-abri, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu.

Elle pensait bien faire, mais elle aurait peut-être dû s'abstenir !

Une mère de famille, qui avait généreusement hébergé un couple de sans domicile fixe, dans un logement qu’elle venait d’acheter, s'est retrouvée bien malgré elle dans une position extrêmement délicate, en raison d'impayés.

Hélas, la situation s'est même envenimée, à tel point que la propriétaire risque aujourd'hui de perdre sa maison.

Cette histoire débute en 2022 lorsque Cristina, qui réside à Evaux-les-Bains (Creuse), décide de venir en aide à un couple de sans-abri, dont elle a entendu le témoignage émouvant à la télévision.

« Je crois que c'est cette dame, qui avait 73 ans et dormait dans sa voiture depuis 3 ans à Aix-en-Provence, je me suis dit que je ne pouvais pas les laisser comme ça » (Cristina)

Touché par la situation de ces deux personnes, la jeune femme décide alors de les contacter pour leur proposer une maison vide, qu'elle vient d'acquérir dans la commune de Néris-les-Bains, située à une trentaine de kilomètres d'Evaux. Tous trois se mettent d'accord sur un loyer mensuel de 500 euros, charges comprises.

Si les premières semaines se déroulent sans accrocs, le couple va pourtant rapidement être confronté à de sérieux problèmes financiers. Ne parvenant plus à remonter la pente, les locataires vont progressivement accumuler les retards, avant finalement d'arrêter de payer leur loyer.

« Mireille est à la retraite, elle a 76 ans aujourd'hui, Lionel lui a 59 ans et il a une pension d'invalidité (...) Ils ont réduit ce qu'ils me versaient au fur et à mesure et ne nous payent plus que l'électricité aujourd'hui. » (Cristina)