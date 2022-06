Le nouveau village préféré des Français est situé en Alsace

Comme chaque année, l’émission « Le Village préféré des Français » élit la commune favorite des téléspectateurs. Cette année, un village alsacien a remporté la compétition.

« Le Village préféré des Français » est une émission télévisée présentée par Stéphane Bern. Chaque année, comme son nom l’indique, elle élit le village favori des téléspectateurs, c’est-à-dire le plus beau village de France qui possède un riche patrimoine.

Crédit photo : AFP

Ce mercredi 29 juin, la nouvelle édition du « Village préféré des Français » a trouvé son grand gagnant, et il s’agit d’une commune située en Alsace.

Bergheim élu village préféré des Français

La commune qui a remporté le premier prix est située dans la région Grand Est, en Alsace. Le gagnant est le village de Bergheim, qui a été élu face à 13 autres communes en compétition. Il s’agit d’une ancienne cité médiévale de 2 000 habitants. Entouré par les vignes et situé sur la route des vins, ce village atypique possède une double enceinte médiévale et un tilleul millénaire.

Crédit photo : AFP

Pour l’occasion, plus de 200 habitants se sont réunis ce mercredi soir au centre sportif et culturel de la commune. Dans une très bonne ambiance, les habitants ont pu déguster des tartes flambées typiques de la région et suivre l’émission en direct grâce à l’installation d’un écran géant. Quand Bergheim a remporté la compétition, les habitants ont laissé éclater leur joie. Cette victoire est également une très grande fierté pour Elisabeth Schneider, la maire du village.

« Je suis très émue. C’est exceptionnel pour nous. C’est une grande fierté de recevoir ce prix », a-t-elle déclaré.

Et le village préféré des Français 2022 est... Bergheim ! ?



Une fois de plus, merci à tous d'être avec nous depuis 10 ans déjà pour le #VillagePréféré présenté @bernstephane sur @France3tv ? pic.twitter.com/hKCBO7U0gk — Les Préférés des Français (@PrefereFrancais) June 29, 2022

Le quatrième village préféré des Français en Alsace

Une plaque a été offerte au village par Stéphane Bern, qui sera accrochée sur le mur de l’office du tourisme, à côté de la mairie de Bergheim. Grâce à ce titre, qui est une vraie fierté, le village s’attend à accueillir une importante fréquentation touristique dans les prochains mois.

Bergheim est le quatrième village préféré des Français qui se situe en Alsace, sur 11 émissions. En 2013, le premier village alsacien qui a remporté la compétition était Eguisheim, suivi par Kaysersberg en 2017 puis Hunspach en 2020. Des titres qui prouvent bien que cette région est l’une des plus belles de France.